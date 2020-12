Finala X Factor 2020. Sonia Mosca a lăsat publicul fără cuvinte: „Sunteți pregătiți pentru o furtună muzicală?”

Vineri, 18 Decembrie 2020, 23:08 Actualizat Vineri, 18 Decembrie 2020, 23:08

Sonia Mosca a venit în Finala X Factor 2020 și a dovedit că muzica ne unește. Piesa „My Heart Will Go On" s-a auzit la finalul sezonului 9, într-o interpretare pe care publicul nu o va uita prea curând.