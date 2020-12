Finaliști X Factor 2020. Sonia Mosca, tânăra care poate „muta munții” cu vocea ei. Vezi momentele care au adus-o în Finală

Sonia Mosca a câștigat un concurs de muzică în țara natală și a venit să-și încerce norocul și în România. Încă de la audiții, italianca i-a impresionat pe jurații care i-au oferit 4 de DA fără să stea pe gânduri.

În audițiile X Factor 2020 Sonia Mosca a interpretat piesa „And I Am Telling You I'm Not Going” și a mărturisit că este îndrăgostită de muzică: „Simt cu adevărat muzica înăuntrul meu”.

„Dacă închideam ochii credeam că e Jennifer Hudson! Ești fenomenală!” i-a mărturisit Ștefan Bănică Soniei.