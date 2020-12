X Factor 2020, Semifinală. Alina Dincă, semifinalista Deliei, a zguduit scena cu piesa "The winner takes it all"

Nu rata VINERI, Marea Finală X Factor 2020, de la 20:30, la Antena 1!

“Eu sper foarte tare să merg mai departe. Am mizat pe piesa asta pentru că este o piesă de stare, este o piesă care transmite emoție și cred că emoția este un pic mai sus decât performance-ul cu totul”, a spus Alina înainte de a da tot ce poate pe scena X Factor în Semifinală. Frumoasa concurentă a interpretat piesa The winner takes it all a formației Abba.

Delia s-a ridicat în picioare la finalul piesei și a aplaudat-o pe Alina, fiind mândră de ea.

“Eu sunt foarte legată de cântecul ăsta. E cântecul culminat din show-ul Mamma Mia. (…) E foarte interesantă versiunea ta, ți-a pus în valoare sensibilitatea”, a declarat Loredana.

“Vreau să tef elicit Alina pentru curajul tău. (…) Încercarea ta de a ieși dintr-un tipar este extrem de bine venită și îți aplaud tenacitatea”, a adăugat Ștefan Bănică.

“Cred că ăsta e tipul de moment pe care nu ai cum să îl judeci din punct de vedere ethnic. Adică nu poți să zici nu e un moment lucrat, ci poți să zici doar mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. (…) Ți-a ieșit în această seară”, a adăugat Florin Ristei.

