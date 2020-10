Iulian Canaf a dovedit pe scena X Factor că are bluesul în sânge. El și Loredana au istorie împreună

“The showman is here, back in business!”, a exclamat Loredana, recunoscându-l pe Canaf.

Iulian a interpretat piesa Please Accept My Love, cântând plin de pasiune, făcând publicul să îl aclame. Jurații X Factor au rămas fără cuvinte în fața talentului său, având toți zâmbetel până la urechi.

“Când jurații zâmbesc toți, e de bine”, spune Dani, din culise.

După momentul său de glorie de pe scena X Factor, Loredana voia să îl îmbrățișeze.