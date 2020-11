Mattia Pedretti, explozie de energie și atitudine pe scena X Factor. Delia: "Aproape că m-am îndrăgostit de tine!"

Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmărit joi și vineri, de la ora 20:30, la Antena 1!

Acesta și-a dat seama că muzica va face parte din viața sa, iar când a mai crescut a urmat o școală de muzică, secția canto. Mattia spune că astăzi este un muzician profesionist, un artist complet care a studiat, face și trăiește din muzică.

După ce a stat la discuții în culise cu Dani și a mărturisit că a ales să vină la X Factor România pentru că îi place țara noastră, acesta a pășit cu încredere spre scenă pentru că spune el că are un atuu și anume tehnica vocală, dar că încerc[ mereu să transmită cât mai multă emoție pentru a impresiona publicul.

Don't Stop 'Til You Get Enough a lui Michael Jackson a fost alegerea muzicală a lui Mattia. De la primele acorduri, concurentul a dominat scena și a stârnit interesul celor din sală.