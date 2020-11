Mihaela Condurache, juristul de pe scena X Factor. Vocea ei l-a impresionat pe Ștefan Bănică

Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmărit joi și vineri, de la ora 20:30, la Antena 1!

Părinții au încurajat-o mereu să aibă o meserie serioasă, dar pentru ei muzica nu făcea parte din această categorie. Mihaela a avut curajul să-și urmeze pasiunea și o face cu plăcere de fiecare dată când urcă pe scenă. Deși a urmat Facultatea de Drept, muzica a triumfat, iar acum aceasta este o sursă de venit pentru frumoasa concurentă X Factor.

Mihaela este femeia care descrie cel mai bine zicala că româncele au o frumusețe aparte. Cu un aspect fizic impresionant, femeia a reușit să-l inducă în eroare chiar și pe Dani Oțil până când i-a dezvăluit ce vârstă are. Mulți ani a cântat în localuri renumite de la noi din țară și a lucrat cu nume mari din industria muzicală, precum Gheorghe Gheorghiu, Raoul, Mirabela Dauer.

Concurenta a interpretat în fața juraților X Factor piesa She's Gone Out Of My Life și deși se poate spune că este familiarizată cu scena, Mihaela a cântat cu ochii în lacrimi și cu multă emoție, emoție pe care a reușit să o transmită și celor din sală.