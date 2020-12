X Factor 2020: Cine sunt concurenții care merg în Finală

Cine este finalista lui Ștefan Bănică la X Factor 2020

Ștefan Bănică a avut de luat o decizie extrem de grea, având în semifinală două voci feminie de aur. El a trebuit să aleagă între Alexandra Sîrghi și Andrada Precup.

“Alexandra are o voce extrem de puternică, poate una dintre cele mai puternice voci dintre cei care suntem acum la X Factor”, a vorbit cu blândețe Andrada despre colega ei de grupă.

“Îmi place mult Andrada, îmi place cum cântă, iar faptul că nu vede a ajutat-o mai mult să se dezvolte pe alte planuri”, a spus Alexandra despre Andrada.

“Ați cântat excelent amândouă. Iarăși m-ați surprins, este un plus de la ce am auzit la repetiții și până astăzi. (…) Alexandra ai fost senzațională. Tu reprezinți pentru mine forța, locomotive din punct de vedere vocal. (…) Din punct de vedere feeling, emoție, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”, a spus Ștefan Bănică.

El a ales să meargă mai departe în finală cu Andrada Precup.

