Bogdan Mihai, tenorul român care a concertat pe marile scene ale lumii vine duminica aceasta, la X Factor, în cel mai nou episod al talent show-ului, difuzat de la ora 20.00, la Antena 1.

Coleg cu jurata Delia la Colegiul Dinu Lipatti, artistul a avut ocazia să cânte de-a lungul timpului pe scenele celor mai prestigioase opere, să cunoască nume sonore din insdustrie, precum Luciano Pavarotti sau Plácido Domingo, iar colaborarea cu Lara Fabian va ocupa mereu un loc special în inima lui.

Bogdan Mihai, tenorul care a cântat pe marile scene ale lumii vine duminică, la X Factor:„Cu Lara Fabian e o poveste interesantă!”

A cântat la inaugurarea Operei din Dubai, a fost invitatul Angelei Gheorghiu pe scenă, la Tokyo, și este primul tenor român care a inclus în spectacolul Barbiere di Siviglia scena și aria finală a Contelui Almaviva "Cessa di piu resistere", interpretând-o în premieră absolută în România, pe scena Operei Naționale din Bucureşti. De curând, Bogdan Mihai a fost înscris în cartea de aur a istoricului Bolshoi Theatre de la Moscova, ca fiind primul interpret al acestei scene și arii finale din istoria marelui teatru de operă.

De-a lungul timpului, a colaborat cu numeroşi muzicieni de prestigiu, între care şi Lara Fabian, cu care a păstrat legătura până în prezent. „Cu Lara Fabian e o poveste foarte interesantă. Noi trebuia să facem un duet şi în seara concertului am realizat că nu există materialul de orchestră, partiturile. Am ales Caruso, deşi era mai greu de făcut duet. Într-un final, fără niciun fel de repetiție, e un moment magic în viața mea, rămâne o amintire extraordinară, am încercat să improvizez. Şi rezultatul a fost superb. Şi acum ținem legătura, e un om absolut minunat!”.

Prezent pe scena X Factor, artistul şi-a împărtăşit povestea de viață: „Părinții mei şi-au vândut casa şi ne-am mutat în chirie ca eu să pot pleca în Italia să studiez. Au făcut nişte eforturi enorme ca să ştie că drumul meu va fi încununat de succes!”, a povestit tenorul pentru X Factor. Acesta nu este la prima întâlnire cu jurata Delia. „Te țin minte din Lipatti!”, l-a recunoscut imediat jurata emisiunii, pentru ca mai apoi cei doi să îsi reamintească mai multe momente amuzante din perioada liceului. Întrebat cum a luat decizia să participe la X Factor, tenorul a mărturisit: „În primul rând, pentru bucuria pe care o am atunci când cânt, pentru mesajul muzicii mele şi pentru că lumea trebuie să înțeleagă că opera nu este ceva plictisitor, ci vine cu un mesaj de viață, cu trăiri, cu lacrimi şi bucurii!”.

Ce le-a povestit tenorul juraților X Factor, dar şi întregul moment al său vor putea fi urmărite duminica aceasta, de la 20.00, în cadrul celui mai nou episod X Factor.