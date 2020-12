X Factor 2020, Semifinală. Super 4, semifinaliștii lui Florin Ristei, au cântat cu forță și au făcut “show-ul să continue”

citește și: X Factor 2020. Eden Loren a avut curajul să cânte și în limba română. Publicul i-a aplaudat prestația muzicală

Cei patru cântăreți au uimit prin interpretarea lor a piesei “The show must go on”. Puterea, pasiunea și încrederea cu care au cântat, dar și felul în care s-au sincronizat ca și grup, i-au uimit pe spectatori și jurați. Cu toții s-au ridicat în picioare să îi aplaude.

“Este mesajul cel mai bun pe care puteați să îl transmiteți. X Factor merge mai departe anul ăsta, un an atât de încercat, pentru toți artiștii din țara asta și din lume. Este un mesaj care dăinuie în timp. (…) Contează doar muzica ”, le-a transmis Loredana.

“Era mare păcat să nu cântați asta (…) pentru că voi puteți să o faceți cel mai bine. Ce-mi place foarte mult la voi pe lângă tot ce am spus de fiecare data este că fiecare în parte, dacă ar fi fost să concurați în X Factor, în afara grupului, sunt convinsă că ați fi avut succes la fel de mare”, a spus Delia.

“Ați ridicat nivelul concursului, sunteți (…) niște pretendenți direcți la titlul de X Factor 2020”, a spus Ștefan Bănică.

