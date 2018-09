Câtă emoție! E ospătăriță și cântă, uneori, la cererea șefului. Casandra Mustață, o fată cu voce de aur

X Factor. Sezonul 8. Casandra Mustață vine din Alexandria, are 22 de ani și e gata să se distreze pe scena X Factor. Povestea ei e simplă: se trage dintr-o familie de artiști, asta pentru că mama sa a cântat în tinerețe, fratele ei cântă acum, la diverse evenimente.

Iar ea, deși lucrează ca ospătăriță, la cerere, își încântă uneori clienții alături de band-ul locației în care merge la serviciu.

X Factor. Sezonul 8. Nici nu ajunge bine în culise și Casandra este întâmpinată de maestrul de ceremonii, Mihai Bendeac. Iar atunci când concurenta se pregătește să urce pe scenă și mărturisește că nu are absolut deloc emoții, Mihai Bendeac are o reacție sinceră: ”Eu sunt fiert, am emoții. Să nu ți le dau ție. Pot fi un element disturbator. Așa că mai bine pleci repede pe scenă”, i-a spus prezentatorul. Să fie vreo chimie între cei doi?

Dar să revenim la muzică. Casandra alege o piesă grea cu care se prezintă în fața juriului. Cântă "Je t'aime", de la Lara Fabian, iar emoțiile, de această dată, o cuprind și pe ea.

