Nicolae Furdui Iancu, secrete de familie! Cum l-a cucerit soția pe celebrul artist

Din acel moment, viaţa interpretului de muzică populară s-a schimbat complet, iar cei care l-au susţinut necontenit au fost soţia şi cei doi copii.

"Încă de mic copil mi s-a insuflat această dragoste fațp de proprietate, față de familie. Căci, de fapt, de aici pornim, de aici se nasște dragostea față de poprul tău și față de țara în care trăiești."

"Părinții mei erau oameni simpli. Tatăl meu era conducător auto, el nu mai este în viață, mama încă trăiește, ea era casnică. Eu mai am o soră. Am avut o copilărie frumoasă."

"Am început să cânt din grădiniță. Mă solicita doamna educatoare. Am cântat în școala generală, apoi primară și ulterior am urmat cursurile Liceului Pedagogic."