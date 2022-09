Valentina Pelinel a dat din casă. „Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”. Ce rutină de îngrijire are Cristi Borcea

Valentina Pelinel a dat din casă și a împărtășit publicului ritualul de îngrijire pe care ea și soțul său, Cristi Borcea, îl respectă cu sfințenie. Aceasta susține că amândoi acordă o mare importanță aspectului și sunt atenți la ce produse folosesc. Iată ce a împărtășit Valentina Pelinel despre rutina ei și a soțului său.

Cum arată rutina de îngrijire a lui Cristi Borcea și a Valentinei Pelinel

Prezentă la un eveniment dedicat tratamentelor cosmetice și injectabile, Valentina Pelinel a împărtășit ce produse folosește ea, dar și soțul ei. Vedeta a spus că mereu își pune pe față măști pentru hidratare, diverse fiole, dar și seruri și creme.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună. Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat ea.

„De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a mai adăugat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel susține că își găsește întotdeauna timp pentru a sta împreună doar cu soțul ei

Valentina Pelinel a declarat că rolul de părinte nu o împiedică să petreacă timp cu soțul ei, explicând că întotdeauna găsește momente pentru a sta doar alături de Cristi Borcea

„Evident că petrecem mai mult timp cu copiii și asta înseamnă că e mai puțin timp împreună, dar noi chiar suntem un cuplu care petrecem mult timp doar noi doi, fie că vorbim de chestii personale, în familie sau chestii de business, noi ne acordăm timp unul celuilalt.”, a spus Valentina Pelinel.

„E foarte important, chiar mai ales când sunt atâția copii în casă, e important să simtă și el, și eu că suntem importanți, că suntem acolo unul pentru altul. Avem ajutoare, dar chiar și așa este ceva logistică în casă”, a mai adăugat Valentina Pelinel.

Cei doi au împreună trei copii, pe Milan, care acum e în clasa 0 și gemenele Rania și Indira, potrivit Libertatea.

