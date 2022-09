Ce s-a întâmplat înainte de nunta dintre Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Cei doi sunt împreună de zece ani și au trei copii

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au o relație destul de solidă acum. Cei doi sunt împreună de zece ani și au trei copii. Momentele dificile nu au afectat relația, iar fostul model i-a fost alături necondiționat soțului, potrivit Newsweek. Dar ce au avut de împărțit cei doi chiar înainte de căsătorie.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel și-au separat bunurile înainte de nuntă ca să scape de critici

Valentina Pelinel a mărturisit că ea și Cristi Borcea și-au separat bunurile înainte de căsătorie, ca să închidă gurile rele care o criticau că „vânează” banii afaceristului și au încheiat un contract prenupțial pentru a-și proteja averile.

„Foarte multe persoane își dădeau cu părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane. Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a declarat Valentina Pelinel.

Averea lui Cristi Borcea a fost în centrul atenției

Conturile lui Cristi Borcea au fost remarcate în anul 2007, când averea lui a fost estimată la 15-17 milioane de dolari. Explozia sumelor s-a petrecut un an mai târziu, când Cristi Borcea şi-a vândut una din afacerile deţinute în industria gazului lichefiat.

Borcea a avut de executat o pedeapsă de șapte ani și șase luni (în dosarul transferurilor de jucători), din care a stat închis cinci ani și o lună. În perioada în care a fost închis, afacerile lui au înflorit, aducându-i mai mulți bani, conform aceleași surse citate. El a ajuns la o avere de 80 milioane euro.

Cristi Borcea consideră că Valentina Pelinel este aleasa

„Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu”, a declarat Cristi Borcea, potrivit prosport, citat de Newsweek.

