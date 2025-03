Cum arăta în copilărie Rebecca Nicolescu, actrița din serialul "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

Rebecca Nicolescu interpretează rolul antagonistei Alexia din serialul "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN".

Rebecca Nicolescu face parte din generația de actori tineri și a debutat pe micul ecran într-un rol negativ, rolul Alexiei din serialul original semnat de Ruxandra Ion "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN".

Cum arăta Rebecca Nicolescu în copilărie

Rebecca este extrem de recunoscătoare pentru rolul pe care îl interpretează în serial și postează adesea pe contul ei de Instagram mai multe imagini de la filmări.

Tânăra actriță s-a împrietenit deja cu mai mulți dintre colegii ei actori la filmări și se bucură de experiența aceasta de a interpreta un rol negativ.

În viața reală, Rebecca nu-i seamănă Alexiei din serial, fiind o tânără energică, muncitoare și mereu pregătită să își surprindă fanii cu talentul ei actoricesc.

Pe contul ei de Instagram, Rebecca a postat în decembrie 2024 și o fotografie cu ea din copilărie chiar de ziua ei de naștere, gândindu-se la cât de mult s-a maturizat în ultimii ani.

Rebecca Nicolescu este actrița care o interpretează pe Alexia Mincu, nepoata lui Constance şi iubita lui Tudor (Vlad Udrescu), o tânără răsfăţată, căreia nu i-a lipsit nimic niciodată şi care nu este obişnuită să împartă cu nimeni ceea ce are.

Colegă de facultate cu Tudor şi cea mai bună prietenă a surorii acestuia, Alexia va face tot ce îi va sta în putinţă pentru a-şi păstra iubitul.

Absolventă a Liceului de Arte Nicolae Tonitza, promoţia 2020, Rebecca a plecat să studieze la Londra, la Academy of Live and Recorded Arts (ALRA).

Rebecca a decis apoi să urmeze alte cursuri de specialitate, pentru ca în prezent să fie studentă în anul trei la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Hyperion. Despre rolul său în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, Rebecca spune:

„Foarte surprinzător în ce direcţii poate să bată vântul. Acest proiect marchează într-un oarecare fel începutul carierei mele, fiind primul rol de acest calibru. Am fost chemată de Domnica Cârciumaru să dau audiţie pentru un rol, atunci având loc şi prima interacţiune cu colegii de platou de acum.

Am ştiut din prima secundă că mi-ar face mare plăcere să lucrez cu ei. Îmi place foarte mult personajul meu, mă distrez foarte mult interpretând-o pe Alexia.

Când mă gândesc la perioada de început a acestui proiect îmi dau seama cât de mult am evoluat şi m-am schimbat în câteva luni şi nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am şansa să trăiesc. Îmi iubesc rolul şi am norocul să lucrez cu actori care îmi fac munca uşoară, cu o echipă cu care mă simt foarte bine!”.

