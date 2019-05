Mama Nicoletei de la Dragoste fără secrete, dezvăluiri șocante despre fiica ei! „Vrea s-o trimită la produs”

Mama Nicoletei, controversata concurentă de la emisiunea Dragoste fără secrete, face dezvăluiri șocante despre fiica ei. Femeia are o părere foarte proastă despre Alexandru, iubitul Mădălinei!

„Alexandru vrea să o trimită pe fiica mea la produs”, a declarat mama Nicoletei.

„Ea şi-a abandonat copilul. A plecat de la soţul ei, de la Timişeşti, Târgu Neamţ. E plecată cam de vreo doi ani. În momentul când s-a cunoscut cu băiatul avea vârsta de 16 ani.

În momentul când am auzit că este însărcinată, am susţinut-o. Normal, eu nu am vrut copilul, pentru că şi el avea unele scăpări. Am susţinut-o ca să iasă din spital cu el. Alexandru nu prea voia s-o înţeleagă, să facă treburile gospodăriei, fiind minoră. El se aştepta să facă ca un adult”

Iar șirul dezvăluirilor șocante au continuat, căci mama Nicoletei nu s-a oprit aici! Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea Acces Direct ca să afli mai multe detalii despre cea mai controversată concurentă din show-ul Dragoste fără secrete!

