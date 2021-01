Pe ea o știe toată lumea, dar puțini au avut ocazia să-i vadă mama. Cum arată femeia de la care Theo Rose a moștenit frumusețea

Priviți mai multe imagini cu Nina Diaconu în GALERIA FOTO atașată.

Afecțiunea cu care Theo Rose s-a confruntat

Theo Rose are 23 de ani și s-a născut să facă spectacol pe scenă. Cel puțin asta dovedesc reprezentațiile sale de pe scenă. Tânăra este originală din Ploiești, cântă de la 4 ani și este considerată un adevărat fenomen pe piața muzicală.

Tânăra nu se dă în lături de la a aborda toate genurile muzicale, iar recent a colaborat cu doi arțiști cunoscuți de manele: Jean de la Craiova și Bogdan de la Ploiești.

Citește și: Theo Rose, o nouă lansare: În ciuda pandemiei, acesta este cel mai bun an din viața mea

Dar, deși parte tot timpul veselă și plină de viață, puțini știu că în trecut ea s-a confruntat cu momente neplăcute din cauza anxietății de care suferea. Se întâmpla când s-a mutat la București pentru a studia la liceul de muzică Dinu Lipatti.

Theo a vorbit despre întreaga experiență pe Youtube, acolo unde a îndrume urmăritorii cum să se apere în fața acestei afecțiuni.

„Înainte de fiecare concert vomitam și cântă, dacă mai ești în stare să cânți ceva. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea, am simțit că e prima oară când nu mi se potrivește o experiență, niciodată nu am simțit atât de apăsat.

Citește și: Cum arată Maria, mama lui Liviu Vârciu. Imaginea rară cu femeia pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor

M-am trezit într-o situație în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert, vomitam înainte de orice apariție tv sau concert. Au crezut oamenii că sunt gravidă sau ceva. Nu puteam să mă controlez. Îmi era frică să cânt pe scenă.”, povestea Theo Rose.

Priviți mai multe imagini cu Nina Diaconu în GALERIA FOTO atașată.