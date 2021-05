Andreea Ibacka și Mihai Călin, mărturisiri despre cele mai grele momente de la filmări în Adela – Tot ce nu se vede, episodul 18!

Cei doi au răspuns la toate întrebările pe care Criss și Vlad le-au avut despre emoții, frici și provocări, dar și despre cele mai grele momente la filmări. Află poveștile celor doi actori care joacă rolurile Simona și Paul Andronic în serialul Adela!

Mihai Călin povestește despre cea mai grea zi de filmare din cariera sa

În urmă cu multă vreme, acesta și-a pierdut tatăl, într-o noapte, iar a doua zi a trebuit să meargă la filmările unei emisiuni. Actorul mărturisește în acest episod cum a fost acel moment și cum a reușit să își ducă treaba la bun sfârșit, în timp ce pe plan personal trăia această mare suferință.

”În meseria asta, de foarte multe ori, pur și simplu nu îți poți lua concediu o săptămână și să îți plângi pe cine ai de plâns.”

Rolul Paul Andronic din Adela îl pune pe Mihai Călin în situația de a filma scene foarte grele. Actorul mărturisește că sunt secvențe în care personajul său află lucruri care sunt greu de suportat. Descoperă în episodul 18 care sunt provocările pe care le întâmpină actorul la filmări!

”Noi trebuie să ne asumăm niște probleme care nu sunt ale noastre, sunt scrise de altcineva... Pentru mine astea sunt provocările, să pot să îmi bag în mintea mea problemele acestei familii, într-un timp destul de scurt.”

Întrebată de Cristina Ciobănașu despre cele mai dificile scene pe care le-a filmat pentru Adela, Andreea Ibacka a dat din casă despre un moment greu prin care trece personajul său, Simona Andronic

”Citeam și deja îmi imaginam cât de intensă trebuie să fie scena, pentru a transmite emoția aia și durerea adevărată. Mi-era și frică, dar cumva mă și bucuram, pentru că genul ăsta de secvență până la urmă te ajută și să te dezvolți ca actor și să te descopere cei de acasă.”

Andreea Ibacka mărturisește în acest episod că are emoții în continuare la filmări, chiar dacă are o experiență de 14 ani în actorie, pentru că este foarte des pusă în fața unor situații noi și dificile prin prisma rolurilor pe care le interpretează. Vezi episodul și află care sunt provocările de care are parte actrița la filmări!

”De multe ori trebuie să îți expui cele mai ascunse temeri și suferințe în fața unei echipe întregi.”

Hai să vezi imagini de la filmările serialului Adela și să descoperi tot ce nu știi despre Andreea Ibacka și Mihai Călin!

