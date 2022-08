Ce s-a întâmplat în Adela sezon 4, episod cu episod. Serialul se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY

Producţia serialului Adela ce va fi difuzată în fiecare joi, de la ora 20:30, este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia. Regia e semnată de Ruxandra Ion, Radu Grigore și Bogdan Dumitrescu, iar scenariul, de Radu Grigore, Bianca Mina și Ruxandra Ion. Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online, inclusiv pe AntenaPlay.

Ce s-a întâmplat în serialul Adela, sezonul 4, în episodul 1 și episodul 2, din 25 august 2022

În episodul 1 din serialul Adela, sezonul 4, povestea Adelei și a familiei Andronic continuă într-un mod neașteptat iar complicațiile se pare că-i urmăresc pe toți cei din familie. După ce Paul a declarat public adevărul, pe casa familiei Andronic s-a pus sechestru iar Marta a fugit. Partea ei de casă a fost scoasă la licitație, precum și casa anexă, iar Nuți și Mitu s-au întors în Butimanu, în casa lor veche, unde locuiau cu chirie Laura și Dorin. Cei doi, însă, au plecat la muncă în Spania și le-a surâs norocul. Aceștia au jucat la loto și au câștigat 4 milioane de euro.

În episodul 2 din serialul Adela, sezonul 4, După ce Andreea a dat vina pe Silviu de răpirea copilului Adelei și l-a și împușcat pe acesta în umăr, bărbatul a dispărut pentru un timp și a făcut un plan de bătaie contre lui Lucian. Ulterior, chiar de ziua lui Paul, acesta a apărut și a abordat-o pe Delia spunându-i că nu vrea să se predea, pentru că este nevinovat, dar că, neoficial, vrea să ajute familia să-i prindă pe Lucian și pe Andreea, iar procurorul Lascu, neoficial, a acceptat să se implice. Pe de altă parte, Adela devine obsedată de Bogdan și are impresia că doar lângă ea acesta este în siguranță.

Sezonul 4 al serialului Adela îi va fascina pe telespectatori cu poveștile spectaculoase ale personajelor. Ce spun actorii

„La ce să se aştepte fanii de la Adela în ultimul sezon? În primul rând, la multe schimbări. Din nou alte şi alte probleme, pentru că pentru ea pare că problemele nu se termină niciodată, dar şi alte personaje care nu îi dau pace şi nu o lasă să îşi trăiască viaţa aşa cum îşi doreşte!”, a declarat Mara Oprea (Adela).

„Va fi un sezon cu furtuni de gânduri, de trăiri, pentru că aparent totul e bine, dar, aşa cum se întâmplă în seriale, mereu se întâmplă ceva, se strică ceva!”, a completat Alecsandru Dunaev.

„Pentru Lucian, acţiunea se complică cel mai mult în acest ultim sezon al poveştii Adela. Are cele mai multe secvenţe de acţiune, dar în acealaşi timp, tot ce construieşte se distruge de la un episod la altul. Iar asta îl face cel mai palpitant dintre sezoane!”, a dezvăluit şi Daniel Nuţă (Lucian).

Un nou personaj intrigant tulbură povestea ultimului sezon Adela. Iulia Verdeş se alătură distribuţiei serialului de la Antena 1

Când părea că nimic nu s-ar mai putea adăuga listei inepuizabile de răsturnări de situaţie din serialul Adela, un nou personaj intrigant vine să contrazică această ipoteză. Încă de la premiera ultimului sezon al proiectului, respectiv 25 august, Iulia Verdeş îi va da viaţă Verei Olaru, o femeie misterioasă, aşa cum îi este şi apariţia în dramaturgia serialului difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Vera Olaru a fost numită director interimar la televiziunea Act Smart, pentru a recupera prejudiciul fraudei făcute de Martha Andronic (Carmen Ionescu). Vera este o tipă profesionistă şi sigură pe ea, însă prezenţa ei la firmă nu e tocmai întâmplătoare şi, cu siguranţă, va tulbura si mai mult apele.

Am primit cu bucurie vestea că voi face parte din distributia serialului Adela. A fost o reală placere să-mi reîntâlnesc profesorul, prieteni şi colegi pe platourile de filmare. Personajul pe care îl interpretez, Vera, este noul director în televiziunea familiei Andronic şi în spatele intenţiilor ei se ascunde un plan secret. Este foarte implicată în tot ceea ce presupune noul ei job. . . Poate chiar prea implicată (râde)”, a declarat Iulia Verdeş.