Cine este Alecsandru Dunaev, actorul din rolul principal în serialul "Adela". E deseori comparat cu Gerard Butler

Debutul în televiziune și l-a făcut prin intermediul serialului Adela. Actorul în vârstă de 29 de ani este foarte dedicat carierei pe care a ales-o și mereu a spus că face totul cu drag. Inițial, când a fost anunțat că el a primit rolul principal în serialul Adela care se vede la Antena 1, lui Alecsandru nu i-a venit să creadă.

”Preselecțiile s-au întins pe o perioadă mai lungă. Eu, personal, am avut la dispoziție mai multe zile în care să demonstrez tot ce pot și să sper că voi fi potrivit pentru rol.

Când am aflat rezultatul castingului, nu mi-a venit să cred și chiar mi-a luat ceva timp până să mă conving că într-adevăr se întâmplă. Cred că eu și Mihai avem câteva lucruri în comun. Curiozitatea dusă la extrem ne e comună, setea de adevăr, o oarecare încăpățânare pe alocuri. L-am înțeles foarte bine pe Mihai de la început și nu au prea existat momente în care să mă îndoiesc de deciziile lui”, a declarat Alexandru Dunaev, potrivit Playtech.ro.

“Am fost foarte bucuros la aflarea veştii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Mihai. Ce pot să vă spun acum despre personajul meu este faptul că este unul foarte complex, de fapt întreaga poveste este una foarte complexă şi foarte complicată. Mihai este un tip foarte determinat, care ştie foarte bine gustul succesului şi care e dispus să facă aproape orice pentru a-şi duce planul lui la bun sfârşit. Promit că întreaga poveste o să vă ţină cu sufletul la gură!”, spune Alecsandru Dunaev despre rolul său din Adela.

Pasiunile actorului care îl interpretează pe Mihai din serialul Adela

Atunci când se bucură de timp liber, Alecsandru Dunaev citește sau se uită la seriale. De cele mai multe ori adoră să meargă în locurile natale, el fiind lipovean, născut la malul Dunării.

Într-un interviu pentru click.ro, el a detaliat cum arată o vacanță perfecta:

“Malul Dunării într-un apus de august. La Sulina. Să am și o carte, dacă nu s-a întunecat prea mult. Liniștea să fie spartă de vâslele unei bărci și, dacă nu cer prea mult, să bată vântul dinspre Răsărit și să aducă cu el aerul sărat. Dați-mi trei zile pe an de așa ceva și nu mai vreau vreo altă vacanță”.

Proiecte de viitor

Tânărul actor a dezvăluit că va juca și într-un lung metraj numit ”Sabrina”.

”E un proiect care-mi va rămâne în amintire mult timp. Nu am un rol extrem de complex, dar e primul proiect de lung-metraj în care vorbesc limba rusă. În plus, e un proiect la care m-am înțeles foarte bine cu regizorul, am venit cu foarte multe propuneri care au fost acceptate și care au conturat un personaj de care eu sunt mândru”, a dezvăluit Alexandru Dunaev, conform Playtech.ro.

Serialul Adela

Adela este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Două surori, Adela și Andreea, care au împărţit totul, află că una din ele este în realitate fata unui om bogat și că destinul ei este menit să fie cu totul altul. Mama celor doua fete, o femeie avară și rea, dar plină de farmec și umor o trimite pe fiica ei adevarată, Andreea, în lumea bogaților.

Astfel, Andreea își asumă identitatea surorii ei, Adela, și se mută din mahala într-o vilă luxoasă la Snagov, proprietatea magnatului media Paul Andronic. Andreea crede că noua ei familie îi va oferi tot ce și-a dorit în viață și e capabilă de orice ca să își păstreze noua poziție socială. Inclusiv să o mintă pe "sora" ei, Adela, care este de fapt adevărata moștenitoare.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Mara Oprea, actriță care își face și debutul în carieră cu acest rol, Oana Moșneagu și Alecsandru Dunaev.