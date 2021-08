Ce s-a întâmplat în serialul Adela, episod cu episod. Sezonul 2, “Adevăr și eliberare”

Producţia serialului Adela ce va fi difuzată în fiecare joi este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Ce s-a întâmplat în serialul Adela, sezonul 2, în episodul 3 și episodul 4, din 26 august 2021

În episodul 3 din serialul Adela, sezonul 2, Adela ajunge față în față cu Mihai, în timp ce Andreea, însărcinată, întinsă într-o canapea, nu le ratează nicio mișcare. Mihai încearcă, încă o dată, să îi deschidă ochii Adelei în ceea ce privește adevărul, că bebelușul pe care urmează să îl aibă Andreea nu este al lui."Mihai, tu nu faci altceva decât să te joci cu mintea mea. În plus, nu vreau să mă bag în viața voastră", le spune Adela celor doi. "E copilul lui Bebe, ai înțeles, e copilul lui Bebe!", îi urlă Mihai Andreei."Nu contează al cui e copilul. Eu nu o să fiu cu un bărbat care s-a culcat cu soră-mea", spune Adela. "Dar nu m-am culcat cu ea!", îi răspunde Mihai.

În episodul 4 din serialul Adela, sezonul 2, Nuți merge la mama lui Paul Andronic, Martha, să îi spună "adevărul" și o amenință cu unele imagini din telefonul ei. Îi cere acesteia să rămână în vilă, dar Martha îi spune că nu are loc, să stea în casa anexă. Martha: "Poți să vii în fiecare zi să luăm masa împreună". Înțelegerea rămâne în picioare. Mai departe, Adela le cere lui Mihai și lui Lucian să nu o mai trateze ca pe un copil, că face ce vrea cu viața ei. Pe rând, Lucian îi cere acesteia să nu își dea demisia, Mihai îi spune că o vrea de soție și tot așa.

Ce s-a întâmplat în serialul Adela, sezonul 2, în episodul 1 și episodul 2, din 19 august 2021

În episodul 1 din serialul Adela, sezonul 2, la televiziune, Mihai a venit în biroul lui Paul și i-a spus că Andreea i-a distrus viața pentru că l-a despărțit de femeia pe care o iubește. De cealaltă parte, Paul Andronic îi reamintește că pentru a face un copil e nevoie de doi și că Andreea nu e unica vinovată. De asemenea, Paul crede că Mihai ar fi vrut să se răzbune pe el, lăsând-o însărcinată pe fiica lui. Mihai a venit cu dovezi, cu un raport toxicologic, demonstrând că a fost drogat atunci când Andreea susține că cei doi au avut parte de o noapte romantică.

În episodul 2 din serialul Adela, sezonul 2, Andreea vine în ajutorul lui Nuți și al lui Mitu, dar vede că Nuți sărise să o bată pe Delia. Între timp, martoră la toată cearta din curte este și Ana Maria, doar că nimeni nu știe că ea ascultă. Adela a mers în birou la Mihai să semneze noul contract de producător despre care a vorbit cu Paul. Mihai a vrut să îi povestească tot ce s-a întâmplat între el și Andreea, încercând să o convingă de faptul că el e nevinovat. Fiind sunată de Nuți, Adela a trebuit să plece ca să le ofere ajutorul. În același timp, Livia și Adi au ajuns la vilă și i-a spus Deliei că ei vor să se mute acolo.

La ce să ne așteptăm în sezonul 2 al serialului Adela, “Adevăr și eliberare”

În fiecare joi, de la 20:30, cei de acasă vor putea descoperi care este parcursul personajelor lor preferate și unde le vor duce răsturnările de situație, veştile neaşteptate şi momentele încărcate de tensiune din finalul primului sezon.

Ce se va întâmpla cu Mitu (Marian Râlea), care a anunţat că vrea să divorţeze de femeia alături de care a trăit o viaţă, Nuţi (Anca Sigartău)? Ce decizii importante va lua Livia (Cristina Ciobănaşu), care a realizat şi ea că lucrurile nu stau deloc bine în familia lor sau ce mai pregătește Martha (Carmen Ionescu), care s-a trezit din comă şi a pus-o pe asistenta sa, Rodica (Ioana Blaj), în faţa faptului împlinit?

Toate acestea, dar mai ales care va fi parcursul pentru Adela, Mihai și Andreea şi cum va continua povestea pe mai departe, telespectatorii vor putea urmări în cel mai nou sezon al serialului Adela.

Cum s-a terminat ultimul episod din primul sezon al serialului Adela

În ultimul episod al celui dintâi sezon, când totul era pregătit pentru nunta dintre Adela şi Mihai, Andreea, din invidie şi gelozie, ca de altfel pe parcursul întregului serial, ghidată doar de ţelul „ce-i al tău e şi al meu”, decide să îi dea Adelei o veste copleşitoare: „Sunt însărcinată! E copilul lui Mihai!”. Cu lacrimi în ochi, Adela a renunţat din nou: „Tot ce-i al meu e şi al tău! Hai! Ia şi inelul! Vă meritaţi unul pe altul!”.

Ce actori fac parte din distribuția serialului Adela, sezonul 2, “Adevăr și eliberare”

Telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii ce se bucură de o echipă de producţie cu o vastã experienţă în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi începând de joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1, în cel de-al doilea sezon al serialului Adela.

Coloana sonoră a celui de-al doilea sezon al serialului Adela este o melodie celebră a Deliei

Deși lansată la începutul anului 2020, piesa ”Aruncă-mă”, compusă de jurata X Factor Delia și care a strâns deja peste 10 milioane de vizualizări pe Youtube, se potrivește foarte bine cu povestea serialului de la Antena 1.

„Mi se pare foarte potrivită această alăturare și mă bucură, mai ales că pentru mine muzica și poveștile înseamnă vindecare, eu am scris de multe ori piese într-un soi de terapie. Eu, un pix, o foaie și un pian și încep să iasă multe lucruri la iveală, pentru că experienţele sunt acolo, le poţi accesa oricând pentru a scrie piese. Cât despre subiectul <dragoste> nu cred că trebuie alimentat cu nimic!”, a spus jurata X Factor Delia, care marchează astfel o premieră: ”Aruncă-mă” este prima piesă a artistei care devine coloană sonoră de film.

