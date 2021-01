Adela, episodul 1 si episodul 2, 14 ianuarie 2021. Adela și Andreea află că una din ele este în realitate fata unui om bogat

Serialul "Adela" este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Două surori, Adela și Andreea, care au împărţit totul, află că una din ele este în realitate fata unui om bogat și că destinul ei este menit să fie cu totul altul.

Mama celor doua fete, o femeie avară și rea, dar plină de farmec și umor o trimite pe fiica ei adevarată, Andreea, în lumea bogaților. Astfel, Andreea își asumă identitatea surorii ei, Adela, și se mută din mahala într-o vilă luxoasă la Snagov, proprietatea magnatului media Paul Andronic. Andreea crede că noua ei familie îi va oferi tot ce și-a dorit în viață și e capabilă de orice ca să își păstreze noua poziție socială. Inclusiv să o mintă pe "sora" ei, Adela, care este de fapt adevărata moștenitoare.



Ce s-a întâmplat în serialul Adela, episodul 1 din 14 ianuarie 2021