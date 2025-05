Cum arată casa în care locuiește George Simion alături de familia lui. Ar fi mințit că stă într-un apartament mai mic

Cum arată apartamentul din București în care locuiește George Simion. Deși a spus că plătește chirie, proprietara îl contrazice.

George Simion, liderul partidului AUR locuiește într-un apartament modest, închiriat, situat într-un bloc nou din București, susținea acesta într-un interviu acordat pentru România TV. Candidatul la alegerile prezidențiale 2025 a dezvăluit că locuința sa are o suprafață de aproximativ 50-52 de metri pătrați și că acolo stă alături de soția sa Ilinca și fiul lor, Radu, născut în aprilie 2024. Cu toate acestea, o investigație recentă arată că liderul AUR ar fi mințit. Potrivit juranaliștilor de la context.ro, casa lui George Simion ar fi mult mai mare și mai mult, el nu ar plăti chirie.

Cum arată apartamentul din București în care locuiește George Simion

La finalul anului trecut, înainte de primul tur al alegerilor, care a fost anulat, George Simion a făcut turul apartamentului său din București. La acel moment, acesta a spus că locuiește cu chirie într-un apartament are 52 de metri pătrați, alături de soția sa și de fiul lor.

Apartamentul este decorat într-un stil modern, cu accente personale. Bucătăria este amenajată în tonuri de alb și gri, dotată cu electrocasnice noi și spații de depozitare eficiente. Pe peretele camerei de zi se află un tablou care îi înfățișează pe George și Ilinca în costume populare, iar frigiderul este decorat cu fotografii de familie.

Dormitorul matrimonial este simplu, cu un pat având cadru metalic negru și un televizor smart montat pe perete. Pătuțul lui Radu este amplasat lângă patul părinților, înconjurat de jucării și un sistem de monitorizare pentru bebeluși.

Cu toate acestea, sursa menționată a anterior a dezăluit că aparamentul în care stă George Simion este de 4 ori mai mare, de fapt. Potivit acesteia, locuința ar avea 238 de metri pătrați și este împărțită în două camere, două băi, bucătărie/living și o terasă imensă, pe care candidatul la postul de șef al statului ar fi omis să le arate în cadrul interviurilui oferit anul trecut.

De asemenea, candidatul la alegerile prezidențiale 2025 dezvăluia anul trecut că plătește chirie de 5.000 de lei, iar suma este decontată din bani publici. George Simion a vândut apartamentul primit de la părinți în 2019 pentru a finanța prima sa campanie electorală. Chiria actuală este acoperită prin indemnizația sa de parlamentar.

În plus, suma de aproximativ 60.000 de euro strânsă la botezul fiului său a fost pusă deoparte pentru viitorul copilului, fiind destinată exclusiv studiilor acestuia

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, spunea candidatul AUR la alegerile prezidențiale, pentru fanatik.ro.

Acum, însă, sursa citată mai notează că în unele clipuri video de pe rețelele sociale se pot observa terasa de 100 de metri a apartamentului și scara care duce către alte camere, pe care George Simon le-ar fi ascuns în interviuril acordat anul trecut.

De asemenea, contactată de jurnaliști, proprietara apartamentului ar fi declarat că liderul AUR nu plătește niciun ban pentru a locui în apartamentul său.

„Stă acolo bine mersi. Am închiriat și atâta tot, cum fac toate persoanele. Nu aveam voie să închiriez? Nu plătește nimic, să stea liniștit acolo. Stă acolo o familie. Când va pleca, va pleca. Nu am discutat niciodată: Cât stați, cum stați și în ce fel. A fost vorba de o binefacere”, a spus proprietara.

George Simion mai o are casă și în județul Vrancea, în satul lui natal, Răchitosu. Iar potrivit declarației de avere, soția lui a achiziționat în 2022 un apartament de 44.66 metri pătrați, în Capitală.