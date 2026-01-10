Antena Căutare
Home Showbiz Vedete „E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său

„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său

Mickey Rourke, celebrul actor care în trecut a fost nominalizat la Oscar, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:07
Galerie
„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că cere bani de la fani ca să nu fie dat afară din casă | Profimedia

UPDATE:

Potrivit imaginilor de pe Profimedia, Mickey Rourke ar fi fost evacuat din casa lui din Los Angeles. Camioanele U-Haul au fost surprinse în fața modestei locuințe, în timp ce încărcau bunurile celebrului actor.

Pe 18 decembrie 2025, Mickey Rourke, în vârstă de 73 de ani, a fost notificat oficial să plătească suma de 59.100 de dolari, reprezentând chirii restante, ori să elibereze proprietatea din Los Angeles în termen de trei zile.

Articolul continuă după reclamă

Notificarea a fost emisă de proprietarul imobilului, Eric Goldie, și, potrivit plângerii depuse ulterior, actorul nu ar fi respectat cerințele legale impuse. La câteva zile distanță, pe 29 decembrie 2025, cazul a fost oficializat printr-o plângere depusă la instanță, în care proprietarul solicită nu doar recuperarea sumei restante, ci și plata cheltuielilor de judecată și rezilierea contractului de închiriere, potrivit Libertatea.

La scurt timp, a fost creată o campanie de strângere de fonduri, pe platforma „GoFundMe”, pentru „a acoperi cheltuielile urgente legate de locuință” și a preveni pierderea casei, notează filmnow.ro, care citează publicația People.

Citește și: Fotografii rare cu Mickey Rourke, după decăderea de la Hollywood. Cum a ajuns să arate actorul

Mickey Rourke, primele declarații după campania controversată în care ar fi cerut bani să nu fie evacuat

Într-un videoclip postat pe Instagram, pe 5 ianuarie, Mickey Rourke a declarat că nu știa nimic despre existența acestei campanii și că nu și-a dat acordul.

„S-a întâmplat ceva... Sunt foarte frustrat, confuz și nu înțeleg... Cineva a înființat un fel de fundație sau fond pentru mine, pentru a dona bani, ca o organizație caritabilă. Și ăsta nu sunt eu, OK? Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere niciun fel de caritate”, a declarat Mickey Route, potrivit surselor citate mai sus.

„Chestia asta este foarte jenantă... Nu dați bani și, dacă ați dat, cereți-i înapoi. E cu adevărat umilitor” Se spune că suma ajunge la 100.000 de dolari. Nu aș accepta niciun ban de la nimeni din milă”, a mai spus el, potrivit The Guardian.

Mickey Rourke a adăugat că nici măcar nu știe ce este „GoFundMe”: „Oricine ar fi făcut asta... Nu știu de ce au făcut-o. Nu aș ști ce este o fundație GoFundMe nici într-un milion de ani. Viața mea e foarte simplă. Nu aș apela niciodată la astfel de surse externe”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Campania „GoFundMe”, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, a fost lansată pe 4 ianuarie 2026 și este administrată de Liya-Joelle Jones, care s-a descris drept asistenta managerului lui Mickey Rourke, Kimberly Hines.

În descrierea campaniei se sublinia gravitatea situației: „Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa! Viața nu urmează întotdeauna un traseu liniar și, în ciuda a tot ceea ce a oferit prin munca și viața lui, Mickey Rourke trece acum printr-un moment financiar complicat, care îi pune în pericol locuința”.

Totodată, se preciza că strângerea de fonduri este realizată cu acordul deplin al actorului și are ca scop acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință. Ținta campaniei este de 100.000 de dolari, potrivit Libertatea.

„Asistenta mea a inițiat-o pentru a-l ajuta pe Mickey, ca un gest frumos, deoarece era forțat să părăsească locuința. Nu a fost făcută cu intenții rele. Banii nu au dispărut nicăieri. Dacă Mickey decide că nu îi vrea, banii vor fi returnați fanilor săi”, a declarat Kimberly Hines, într-un interviu pentru Deadline.

Deși i-a rugat pe fani să nu doneze și să își ceară banii înapoi, campania strânsese, până luni seara, peste 95.000 de dolari, potrivit filmnow.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Locuința cu pricina este o casă cu trei dormitoare și o suprafață de aproximativ 487 de metri pătrați. Mickey Royrke a semnat contractul de închiriere în martie 2025, pentru o chirie inițială de 5.200 de dolari pe lună, însă suma a fost majorată la 7.000 de dolari, potrivit Libertatea.

„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că cere bani de la fani ca să nu fie dat afară din casă
+28
Mai multe fotografii

Citește și: Loredana, apariție incendiară alături de Mickey Rourke: „M-am îndrăgostit”. Cum s-a fotografiat alături de actorul ei preferat

Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Observatornews.ro O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și cum au omagiat-o
Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x