„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său

Mickey Rourke, celebrul actor care în trecut a fost nominalizat la Oscar, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Potrivit imaginilor de pe Profimedia, Mickey Rourke ar fi fost evacuat din casa lui din Los Angeles. Camioanele U-Haul au fost surprinse în fața modestei locuințe, în timp ce încărcau bunurile celebrului actor.

Pe 18 decembrie 2025, Mickey Rourke, în vârstă de 73 de ani, a fost notificat oficial să plătească suma de 59.100 de dolari, reprezentând chirii restante, ori să elibereze proprietatea din Los Angeles în termen de trei zile.

Notificarea a fost emisă de proprietarul imobilului, Eric Goldie, și, potrivit plângerii depuse ulterior, actorul nu ar fi respectat cerințele legale impuse. La câteva zile distanță, pe 29 decembrie 2025, cazul a fost oficializat printr-o plângere depusă la instanță, în care proprietarul solicită nu doar recuperarea sumei restante, ci și plata cheltuielilor de judecată și rezilierea contractului de închiriere, potrivit Libertatea.

La scurt timp, a fost creată o campanie de strângere de fonduri, pe platforma „GoFundMe”, pentru „a acoperi cheltuielile urgente legate de locuință” și a preveni pierderea casei, notează filmnow.ro, care citează publicația People.

Mickey Rourke, primele declarații după campania controversată în care ar fi cerut bani să nu fie evacuat

Într-un videoclip postat pe Instagram, pe 5 ianuarie, Mickey Rourke a declarat că nu știa nimic despre existența acestei campanii și că nu și-a dat acordul.

„S-a întâmplat ceva... Sunt foarte frustrat, confuz și nu înțeleg... Cineva a înființat un fel de fundație sau fond pentru mine, pentru a dona bani, ca o organizație caritabilă. Și ăsta nu sunt eu, OK? Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere niciun fel de caritate”, a declarat Mickey Route, potrivit surselor citate mai sus.

„Chestia asta este foarte jenantă... Nu dați bani și, dacă ați dat, cereți-i înapoi. E cu adevărat umilitor” Se spune că suma ajunge la 100.000 de dolari. Nu aș accepta niciun ban de la nimeni din milă”, a mai spus el, potrivit The Guardian.

Mickey Rourke a adăugat că nici măcar nu știe ce este „GoFundMe”: „Oricine ar fi făcut asta... Nu știu de ce au făcut-o. Nu aș ști ce este o fundație GoFundMe nici într-un milion de ani. Viața mea e foarte simplă. Nu aș apela niciodată la astfel de surse externe”.

Campania „GoFundMe”, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, a fost lansată pe 4 ianuarie 2026 și este administrată de Liya-Joelle Jones, care s-a descris drept asistenta managerului lui Mickey Rourke, Kimberly Hines.

În descrierea campaniei se sublinia gravitatea situației: „Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa! Viața nu urmează întotdeauna un traseu liniar și, în ciuda a tot ceea ce a oferit prin munca și viața lui, Mickey Rourke trece acum printr-un moment financiar complicat, care îi pune în pericol locuința”.

Totodată, se preciza că strângerea de fonduri este realizată cu acordul deplin al actorului și are ca scop acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință. Ținta campaniei este de 100.000 de dolari, potrivit Libertatea.

„Asistenta mea a inițiat-o pentru a-l ajuta pe Mickey, ca un gest frumos, deoarece era forțat să părăsească locuința. Nu a fost făcută cu intenții rele. Banii nu au dispărut nicăieri. Dacă Mickey decide că nu îi vrea, banii vor fi returnați fanilor săi”, a declarat Kimberly Hines, într-un interviu pentru Deadline.

Deși i-a rugat pe fani să nu doneze și să își ceară banii înapoi, campania strânsese, până luni seara, peste 95.000 de dolari, potrivit filmnow.ro.

Locuința cu pricina este o casă cu trei dormitoare și o suprafață de aproximativ 487 de metri pătrați. Mickey Royrke a semnat contractul de închiriere în martie 2025, pentru o chirie inițială de 5.200 de dolari pe lună, însă suma a fost majorată la 7.000 de dolari, potrivit Libertatea.

