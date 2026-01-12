Antena Căutare
Lino Golden și-a cerut iubita în căsătorie! El și Diana formează un cuplu de doar câteva luni. Cum a reacționat blondina

Lino Golden și iubita lui, Diana, au decis să treacă la pasul următor în relația lor.

Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 10:47
Chiar dacă a trecut printr-o despărțire dificilă de fosta soție, artistul se bucură acum de o relație frumoasă alături de iubita lui Diana.

În timpul vacanței lor la New York, artistul a decis să o ceară în căsătorie pe frumoasa Diana, deși formează un cuplu de puțin timp. Se pare că dragostea l-a făcut pe cântăreț să nu mai aștepte și și-a dat frâu liber sentimentelor.

Citește și: Lino Golden i-a adus acuzații dure Deliei, după ce s-a afișat cu un alt bărbat: „O femeia nu pleacă dacă”. Artistul a rupt tăcerea

Lino Golden a căutat inelul potrivit pentru iubita lui și a pregătit o cerere în căsătorie spectaculoasă, cu care a atras atenția tuturor celor prezenți în piața din New York.

După divorțul de Delia Salchievici, Lino Golden și-a refăcut viață și se pare că artistul este convins că și-a găsit fericirea în brațele parteneri lui, Diana. Tocmai pentru că e sigur pe sentimentele pe care le are pentru ea, Lino a decis să nu mai piardă timpul și a cerut-o deja în căsătorie pe frumoasa lui iubită. El a decis că nu are rost să mai aștepte și i-a adresat Dianei cea mai importantă întrebare, aceea dacă dorește să fie soția lui.

El nu a făcut asta oricum, ci a ales să proiecteze întrebarea care avea să îi schimbe viața pe un panou imens în piața Times Square din New York. Pe o ploaie torențială, înconjurați de zeci de persoane în centrul New York-ului, Lino Golden s-a așezat în genunchi, iar Diana, cu zâmbetul pe buze, a acceptat să fie soția lui.

Citește și: Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate

Chiar dacă a trecut printr-o despărțire dificilă de fosta soție, artistul se bucură acum de o relație frumoasă alături de iubita lui Diana și împreună își doresc să își clădească o familie, după ce tânăra a acceptat cererea în căsătorie.

Lino Golden și fosta lui soție, Delia Salchievici, au vorbit deschis despre divorțul prin care au trecut în urmă cu puțin timp. Deși sunt persoane discrete, aceștia nu au ezitat să își anunțe fanii că relația lor a ajuns la final.

Despărțirea a intrat în atenția presei după ce artistul și fosta lui parteneră au început să facă acuzații neașteptate. La doar câteva luni de la separarea de cântăreț, Delia Salchievici și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, lucru care a stârnit reacții dure.

Se pare că acum artistul și-a dat și el voie să iubească din nou și se bucură de noua lui relație cu Diana, fiind în extaz că se vor ocupa în curând de pregătirile pentru nuntă.

Citește și: Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală

