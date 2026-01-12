Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație

Antena Căutare
Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 09:45 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 11:12
Fostul portar a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă. | Hepta

Fostul portar a vorbit recent deschis despre afecțiunea pe care o are și a explicat și de ce se teme de operație.

Care e starea de sănătate a lui Rică Răducanu în prezent, la 80 de ani

Rică Răducanu, fostul portar al echipei naționale de fotbal a României, a dezvăluit că încearcă să prevină o eventuală operație, deși problemele sale medicale impun o procedură.

Talentatul portar, cunoscut și pentru umorul său inconfundabil, a vorbit deschis despre starea lui de sănătate și cum se simte la vârsta de 80 de ani.

Fostul portar este în continuare o persoană activă, face sport atât cât îi permite corpul. De asemenea, el a povestit că nu va renunța la micile sale plăceri atâta timp cât reușește să le facă fără să îi afecteze starea de sănătate. Rică Răducanu a mai spus că se bucură în continuare de întâlnirile cu prietenii săi și îi lipsește să joace fotbal.

Problemele de sănătate pe care le are acum din cauza picioarelor îl împiedică, însă, să joace fotbal sau să apere în poartă.

"Mă, tata, ce mai spun eu. Planuri gata, la 80 de ani... Să fim sănătoși să ne vedem cu prietenii pe care îi mai avem, care mai sunt și ei. Să ne facem treburile noastre, pe la sport, pe colo, colo. Altceva nu avem ce să facem. Adevărul este că eu aș vrea să joc și acum, dar mă țin frânele, la picioare. Așa, eu sunt bun, am voință, aș face...", a declarat Rică Răducanu pentru Spynews.

În prezent, fostul portar urmează un tratament, a făcut și infiltrații în urmă cu 2 săptămâni, dar nu simte că aceste proceduri l-ar fi ajutat foarte mult. Medicul său l-a sfătuit pe fostul sportiv să aibă mai multă răbdare pentru că efectele acestor tratamente se vor vedea în timp.

"Am făcut infiltrații, însă văd că... nimic. Dar a spus medicul că trebuie să mai aștept, am făcut acum două săptămâni, însă am înțeles că își fac efectul în timp. Să vedem cum merg, dacă nu... trebuie să facem raze, dar costă cam mult. Cică ar fi mai bune raze ultra... dar să vedem.", a mai spus fostul portar.

Medicul său l-a mai sfătuit să se gândească la alternativa unei operații, dar fostul portar nu dorește acest lucru pentru că perioada de recuperare este îndelungată și dificilă.

"Operația, tata, știi cum e?! Trebuie să faci șase luni de recuperare, și eu nu pot sta o zi în pat. Nici când jucam nu puteam sta, abia mă țineau în cantonament. Nu, nu! Abia aștept sezonul estival să plec la mare, acolo este viața mea, acolo e frumos, e cald, stau la o terasă, mai beau o bere. Mai vine cineva, mai faci o poză, mai o poveste, trece timpul.", mai spune Rică Răducanu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

