Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste

Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste

Fiica lui Mugur Mihăescu a anunțat, printr-o postare pe Instagram, sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 12:30 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:56
Galerie
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste | Captură Instagram

Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, și Vlad Gabura s-au căsătorit civil în iunie 2025, iar în septembrie au făcut și cununia religioasă. Petrecerea a avut loc la Snagov, unde le-au fost alături prieteni și rude. Cei doi s-au cunoscut în Londra, unde au făcut și logodna în 2023.

După cununia civilă și religioasă, proaspăta familie a aflat că așteaptă un copil. În Ajunul Crăcinului, Ivona, fiica celebrului actor Mugur Mihăescu, a anunțat că este însărcinată. Tânăra și soțul ei au organizat o petrecere restrânsă, la care au participat doar familia, unde au dezvăluit și sexul bebelușului.

Citește și: Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou” Primele imagini cu burtica

Fiica lui Mugur Mihăescu a anunțat sexul bebelușului

Mugur Mihăescu va fi bunic pentru prima dată! Cu puțin timp înainte de trecerea în noul an, Ivona, fiica actorului, a anunțat, printr-o postare pe Instagram, sexul bebelușului pe care îl așteaptă.

Potrivit imaginilor, Ivona Mihăescu și soțul ei, Vlad Gabura, vor fi părinții unei fetițe, veste care a adus o mare bucurie în sânul familiei.

„Este fată”, a scris tânăra în descrierea postării de pe Instagram.

Citește și: Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Ce ținută demnă de covorul roșu a îmbrăcat soacra mică

Mugur Mihăescu a vorbit în trecut despre educația pe care i-a dat-o fiicei sale.

„Eu i-am deschis fetei mele porțile educației, porțile bunului simț. Mai departe, cum își va așterne viața… E rândul fetei să-și aleagă singură drumul în viață. Cât zâmbește și e fericită. Nu știu ce a luat de la mine sau de la maică-sa, dar cert e că talentul pentru accente și limbi străine îl are chiar de la mine. Vorbește engleza ca o nativă. Nimeni din Londra nu știe că e din altă țară”, povestea Mugur Mihăescu, potrivit click.ro.

„Fiicei mele nu i-am interzis nimic cu desăvârșire. Pentru mine există o singură poruncă: <<Nu face rău!>>. Și dacă ea va înțelege această poruncă, dată de o morală și de o bună creștere, cred că a înțeles esențialul”, mai declara actorul cu ani în urmă.

Ivona Mihăescu a studiat la liceul Gheorghe Lazăr, luând Bacalaureatul cu media 9,95. Fiica lui Mugur Mihăescu a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, iar mai apoi s-a angajat în domeniul imobiliar.

