Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său

Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său

Lidia Buble a ieșit la plimbare prin București la brațul lu Horațiu Nicolau. Iată cum au fost surprinși.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 06:37 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 16:52
Galerie
Lidia Buble, aproape de nerecunoscut | Instagram

Lidia Buble a fost aproape de nerecunoscut la brațul lui Horațiu Nicolau. Cei doi au fost surprinși la pas prin Capitală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginea emoționantă din copilărie cu Lidia Buble și sora ei care a atras atenția fanilor. Ce a postat cântăreața

Imagini cu Lidia Buble și partenerul său de la plimbarea incognito prin București

Articolul continuă după reclamă

Artista și omul de afaceri au ieșit la o plimbare prin centrul Capitalei, însă puțini i-au recunoscut. Cei doi s-au adaptat temperaturilor scăzute de afară și au purtat ținute groase care i-au făcut aproape de nerecunoscut.

Lidia și Horațiu s-au plimbat prin zona Parcului Herăstrău, fără presiunea fotografilor cu ochi ageri. Aceștia nu s-au ținut de mână, avându-le adânc în buzunare din cauza frigului. Într-un ritm lejer și relaxat, îmbrăcați în ținute casual-sport și căciuli, artista și omul de afaceri nu s-au sinchisit de aparatele foto. (Imagini aici.)

Citește și: Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”

Cei doi formează un cuplu de trei ani, iar în ciuda diferenței de vârstă dintre ei - de peste trei decenii -, sunt la fel de îndrăgostiți ca la început. Relația este una stabilită, care le aduce împliniri.

Citește și: Lidia Buble a cântat imnul României la meciul amical cu Moldova. Cum au reacționat fanii din mediul online. Ce ținută a purtat

Artista trece printr-o perioadă benefică și în plan profesional, având planuri detaliate pentru muzica sa în 2026. Recent a lansat un nou album, primit cu entuziasm de fani. Printre piese s-ar afla și unele dedicate partenerului de viață, care îi este alături la anumite evenimente publice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an

colaj lidia buble

„Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a mai spus Lidia Buble, conform unei surse.

„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Observatornews.ro "A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa "A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său
„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cum pregătești pieptul de pui pentru meal prep pentru o săptămână
Cum pregătești pieptul de pui pentru meal prep pentru o săptămână HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
10 rețete de supe pentru imunitate, ca să te ferești de răceală și gripă sau să te recuperezi mai repede
10 rețete de supe pentru imunitate, ca să te ferești de răceală și gripă sau să te recuperezi mai repede Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x