Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său

Lidia Buble a ieșit la plimbare prin București la brațul lu Horațiu Nicolau. Iată cum au fost surprinși.

Lidia Buble a fost aproape de nerecunoscut la brațul lui Horațiu Nicolau. Cei doi au fost surprinși la pas prin Capitală.

Imagini cu Lidia Buble și partenerul său de la plimbarea incognito prin București

Artista și omul de afaceri au ieșit la o plimbare prin centrul Capitalei, însă puțini i-au recunoscut. Cei doi s-au adaptat temperaturilor scăzute de afară și au purtat ținute groase care i-au făcut aproape de nerecunoscut.

Lidia și Horațiu s-au plimbat prin zona Parcului Herăstrău, fără presiunea fotografilor cu ochi ageri. Aceștia nu s-au ținut de mână, avându-le adânc în buzunare din cauza frigului. Într-un ritm lejer și relaxat, îmbrăcați în ținute casual-sport și căciuli, artista și omul de afaceri nu s-au sinchisit de aparatele foto. (Imagini aici.)

Cei doi formează un cuplu de trei ani, iar în ciuda diferenței de vârstă dintre ei - de peste trei decenii -, sunt la fel de îndrăgostiți ca la început. Relația este una stabilită, care le aduce împliniri.

Artista trece printr-o perioadă benefică și în plan profesional, având planuri detaliate pentru muzica sa în 2026. Recent a lansat un nou album, primit cu entuziasm de fani. Printre piese s-ar afla și unele dedicate partenerului de viață, care îi este alături la anumite evenimente publice.

„Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a mai spus Lidia Buble, conform unei surse.