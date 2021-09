Alpha Kids, episodul 12. Copiii au dat cele mai amuzante răspunsuri la întrebarea "Ce este pandemia?"

Copiii ne învață zilnic lecții de neprețuit, dar astăzi prima întrebare la care au răspuns a fost despre pandemie. Prezentatorul Răzvan Fodor i-a întrebat pe micuții isteți ce înseamnă pandemia, iar ei au răspuns.

Ce este pandemia

“Pandemie înseamnă coronavirus”, a zis unul dintre băieței.

“Pandemia înseamnă o mini-apocalipsă. Apocalipsa hârtiilor igienice”, a spus plin de haz alt băiat, care a explicat faptul că lumea cumpăra hârtie igienică în cantități industriale la început de pandemie.

“Dar eu știu cine a inventat-o. Doi băieți erau tâmpiți și ei au inventat-o. Au dus la șerpi, adică la animalelea astea, și până au ajuns aproape la tot”, a spus o fetiță.

“A venit din China. Păi au venit niște chinezi aici în România și ne-au dat Covidul 19”, a explicat un alt băiețel.

“De la liliac care poate a muscat un corp și chinezu a mâncat acel porc. (…) și acel om a tot transportat boala”, a mai spus o fetiță.

“Dintr-un laborator”, a spus foarte sigur pe el un puști.

Întrebați fiind cum arată virusul, micuții au avut diferite imagini în minte pe care le-au descries cu haz.

“Este o bilă, care are are așa ca niște țepi”, a zis un băiețel.

“Este un cerc din care ies niște gângănii”, a explicat o fată.

Citește și: Alpha Kids, episodul 8. Ce spun copiii despre existența lui Moș Crăciun. “Este inversul hoților"

“Verde și invizibil”, a spus răspicat o fetiță.

“Din moment ce oamenii nu l-au văzut, nu putem fi siguri cum arată”, a mai argumentat un copil.

“E o sferă verde și din ea ies tot felul de țepi”, a spus o fetiță.

Răzvan i-a întrebat pe copii ce le-a displăcut cel mai mult în pandemie, iar mulți dintre ei au spus că nu voiau să mai stea în casă, își doreau să își revadă prietenii și să meargă la piscină.

Cu toate acestea, cât timp au stat în izolare, mulți dintre ei spuneau că s-au jucat mai mult, s-au uitat la desene animate, au petrecut timp cu familia și au mâncat bunătăți.

Ce spune Răzvan Fodor despre noul proiect Alpha Kids

Răzvan Fodor a discutat despre noul său proiect și a oferit informații despre experiența Alpha Kids.

”Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Și mă bucur să raportez că ceea ce am văzut m-a încântat foarte tare!

Citește și: Alpha Kids, episodul 9. Ce spun copiii despre parenting: „Vreau să mă lase să fiu sălbatică”

Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor și până la puști care își dedică deja viața pentru a salva planeta pe care trăim. Așa că mi s-au confirmat două lucruri: în primul rând, faptul că educația este extrem de impotantă, iar implicarea părinților este esențială, iar în al doilea rând, vă spun că dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați”, a declarat prezentatorul show-ului, Răzvan Fodor.

La finalul fiecărui episod, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de momente pline de haz la Alpha Kids. O cameră ascunsă îi va surprinde pe cei mici în diferite ipostaze amuzante și le va testa reacțiile pentru a observa cum fac față cei mici la diverse provocări.

Alpha Kids, singurul show despre generația de copii care s-a născut în întregime în secolul XXI, va fi difuzat săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la 10:00, pe Antena 1.