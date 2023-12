America Express, 11 decembrie 2023. Alexia Eram și Sânziana Negru au refuzat un loc de cazare când au văzut ce li se oferă

În ediția 34 a emisiunii America Express sezonul 6, Sânziana Negru și Alexia Eram au fost fericite că au găsit un loc de cazare, dar când au văzut despre ce este vorba, acestea au refuzat imediat.

După o zi plină de misiuni și tot felul de provocări, echipele au fost nevoite să își caute un loc de cazare. Sânziana Negru și Alexia Eram au fost fericite când au găsit un loc de petrecut noaptea, însă când au văzut ce condiții există, cele două au refuzat să rămână acolo, în ediția 34 a emisiunii America Express sezonul 6.

Alexia Eram și Sânziana Negru au refuzat un loc de cazare când au văzut ce li se oferă, în ediția 34 a emisiunii America Express sezonul 6, din 11 decembrie 2023

În ediția 34 a emisiunii America Express sezonul 6, toate echipele au fost nevoite să își caute un loc de cazare, pe străzile unui oraș din Argentina. Totuși, spre deosebire de Columbia și Ecuador, aici lucrurile au părut ceva mai dificile, mai ales atunci când a venit vorba de găsirea unui loc de cazare.

La un moment dat, în timp ce mergeau pe o stradă, Sânziana Negru și Alexia Eram au abordat o doamnă și aceasta a acceptat să le ia acasă la ea, iar concurentele au urmat-o, fericite că au un loc în care pot sta la noapte și se pot odihni.

Totuși, bucuria le-a dispărut rapid atunci când au ajuns la casa femeii și au descoperit care sunt condițiile, de fapt.

Practic, doamna le-a oferit două paturi într-o cameră cu trei paturi, gazda casei urmând să doarmă cu ele în cameră.

Când a auzit asta, Sânziana Negru a refuzat să rămână acolo.

„Niciodată nu am refuzat o cazare de când am venit aici. Am întrebat-o dacă are o cameră separată pentru noi și a zis că nu, că o să dormim toate aici”, a zis Sânziana.

„Eu nu pot să dorm în cameră cu ele și la noapte vreau să dorm. Pur și simplu nu vreau să dorm cu cineva în cameră, că nu pot să dorm”, a explicat ea, motivând astfel faptul că a refuzat locul de cazare oferit, în edițai 34 a emisiunii America Express sezonul 6, din 11 decembrie 2023.

