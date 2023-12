America Express, 12 decembrie 2023. Romică Țociu a renunțat la pantaloni în timpul misiunii cu taurul mecanic

În ediția 35 a emisiunii America Express sezonul 6, Romică Țociu n-a mai ținut cont de nimic și s-a dezbrăcat de pantaloni, chiar în văzul tuturor.

Irina Fodor a adus concurenților misiuni surprinzătoare în ediția din 12 decembrie 2023 a emisiunii America Express sezonul 6. La una dintre provocări, cea cu taurul mecanic, Romică Țociu a decis să se dezbrace de pantaloni, în văzul tuturor. Camerele de filmat au surprins totul.

Romică Țociu a renunțat la pantaloni în timpul misiunii cu taurul mecanic, în ediția 35 a emisiunii America Express sezonul 6

După jocul de amuletă, câștigat de Giulia și Vlad, echipele au avut de îndeplinit noi misiuni.

„Dragilor, ca să câștigați Cursa Prieteniei trebuie să demonstrați că sunteți curajoși. Cursa de astăzi se încheie cu o singură imunitate a acestei etape la Parque del Chateau în Cordoba, dar până acolo căutați steagul America Express la Amfiteatrul Jose Hernandez din orașul Jesus Maria”, a scris pe plicurile primite de concurenți, imediat după jocul de amuletă.

Citește și: America Express, 12 decembrie 2023. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Ce reacții au avut celelalte echipe

Fără să stea pe gânduri, concurenții au făcut autostopul și au ajuns apoi la următoarea misiune, ce i-a luat pe toți prin surprindere!

„Bine ați venit în capitala Rodeo-ului din Argentina. Aici se întrec de obicei cei mai curajoși „gauchos” din țară. O să faceți și voi rodeo cu un taur mecanic, cel pe care se antrenează profesioniștii. Trebuie să rezistați câte 30 de secunde fiecare. Dacă nu reușiți, alegeți un plic cu pedepse. Fiecare plic conține o mini-misiune „a prieteniei”. Mult succes!”, stătea scris pe mission board.

Misiunea n-a fost deloc una ușoară și de fiecare dată când taurul a învins, echipele au avut de îndeplinit câte o pedeapsă. Sătul de situație, Romică a recurs la un gest neașteptat. Concurentul a renunțat la pantaloni, de dragul unei misiuni.

Citește și: America Express, 12 decembrie 2023. Iulia Albu a răbufnit când a aflat ce ordine a stabilit Vlad Huidu la plecarea echipelor

„Am aflat că dacă a reușit Cătălin, atunci el nu se mai urcă. Și singurul pe care cădea măgăreața eram eu. Mi-am dat seama că pantalonii pe care eu îi aveam erau dintr-un material extrem de fin și am zis că dacă îmi dau pantalonii jos și stau în picioarele goale mă prind biine, pentru că pielea se lipește de plastic. Și am simțit că picioarele mele s-au lipit perfect. Nu mai juca sub mine taurul”, a dezvăluit Romică Țociu.

Și se pare că tactica lui a dat roade, căci a reușit să treacă peste probă cu bine.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.