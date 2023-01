America Express, 23 ianuarie 2023. Concurenții au comemorat persoanele dragi pe care le-au pierdut. Dezvăluirile lor dureroase

Odată ajunși la cazare, concurenții au putut deschide cutiile primite de la Irina Fodor, dar nu se așteptau la ce a urmat. Un val de emoții i-a curpins pe toți atunci când au văzut ce se afla, de fapt, acolo. Concurenții au făcut mărturisiri dureroase din trecutul lor și au vorbit cu sufletul deschis despre unele dintre cele mai grele momente din viața lor - pierderea unei persoane dragi.

Concurentii America Express au creat un altar pentru persoanele dragi care nu mai sunt în viață în ediția 6 din 23 ianuarie 2023

Cele 9 echipe au fost „provocate” să facă o comemorare a celor dragi, în stil mexican. Concurenții au fost nevoiți să organizeze un altar pentru cei care nu mai sunt printre noi, folosind toate obiectele pe care le-au adunat pe parcursul probei.

De asemenea, fiecare în parte și-a amintit trei momente minunate petrecute alături de persoanele respective, iar pentru unii dintre ei, aceste amintiri au deschis răni adânci și i-au emoționat până la lacrimi.

Bruja și Pufeh au primit poze cu cei dragi și nu și-au putut stăpâni lacrimile

În timp ce Bruja a primit mai multe fotografii cu bunicii săi din partea tatălui, de care a fost foarte apropiată, la Pufeh au ajuns imagini cu fostul lui animal de compani, după care a suferit foarte mult.

„Nu vreau să văd așa ceva”, a spus acesta când le-a văzut și a început să plângă.

Tânărul nici nu a putut să vorbească atunci când le-a văzut, însă lacrimile care i-au izvorât au vorbit despre legătura strânsă pe care acesta a avut-o cu câinele lui, după care a suferit foarte mult.

Cei doi au urmat apoi ritualul, alături de gazdele lor, care i-au ghidat pas cu pas.

Larisa Iordache, dezvăluiri în lacrimi cu fotografia mamei sale în mână. Ce a mărturisit

„Am văzut puțin din poză și mi-am dat seama că e poză cu mine și cu mama ea”, a spus Larisa Iordache după ce i-a smuls din mănâ plicul Dianei Bulimar.

Tânăra gimnastă împărtășit apoi povestea ei de viață dureroasă, ținând fotografia mamei sale strâns în mână. Ea a povestit că cea care i-a dat viață s-a stins din viață în 2001 și a lăsat un gol imens în sufletul ei.

„Mama de fiecare dată mi-a arătat puterea care există în lumea asta într-o ființă umană. Era exemplul meu, stâlpul meu de sprijin”, a spus ea cu ochii în lacrimi.

Amintirile ei i-au emoționat și pe cei care i-au găzduit, izbucnind în plans.

Cătălin Scărlătescu, povești neștiute despe prietenia cu regretatul chef Liviu Chiorpec. Ce și-a amintit Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu a primit o fotografie cu regretatul chef Liviu Chiorpec pe care telespectatorii au avut șansa să îl vadă în mai multe rânduri la Chefi la Cuțite. Cu toate acestea, nu mulți știau despre prietenia specială dintre cei doi chefi.

„Este singurul suflet plecat dintre noi căruia eu nu-i simt lipsa pentru că mereu e cu noi. Am avut o prietenie foarte foarte diferită față de altele. A fost o chestie sudată”, a mărturisit acesta.

„Marea lui dorință când a murit a fost să aibă o salvă de șampanie și a avut... multe”, a mai adăugat Scărlătescu.

De asemenea, iubita lui a primit o fotografie veche în care apare bunica ei, care așa cum a mărturisit chair Doina a fost actriță și acum ea îi duce mai departe moștenirea.

Puya, despre cel mai mare regret al său după ce și-a pierdut fratele. Ce greșeală nu va mai repeta

În timp ce Melinda, a primit o poză cu e tatăl ei vitreg, care a îngrijit-o ca pe fiica lui, Puya și-a văzut în fotografie fratele pe care l-a pierdut mult prea devreme

„Fratele meu a murit acum vreo 10 ani, mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat, m-a sunat și eu nu am putut să răspund la telefon că eram pe la concerte. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Să încep să mă mulțumesc cu ce am nu să mă gândesc la ce aș mai putea avea în plus. Ce poți să faci e să te concentrezi pe cei care sunt lângă tine”, a spus, cu regret, Puya.

Extrem de emoționată, Melinda a izbucnit în lacrimi, fiind consolată de gazele care i-au primit în aceea seară.

Bie Adam și mama ei, amintiri emoționante din copilăria lor. Ce a povestit mama vloggeriței

Fiind mamă și fiica, Bie Adam și Mickey au primit aceeași fotografie cu un om care le-a marcat viața amândurora. Ambele au izbucnit în lacrimi când în poză l-au văzut pe tatăl lui Mickey, respectiv bunicul Biei.

Așa cum au povestit chiar ele, bărbatul a avut un rol extrem de important în viețile lor și le-a învățat lecții de viață valoroase.

„Un băiat mă urmărea să mă bată și mi-a zis că dacă el vrea să dea în mine să dau și eu în el. Și atunci am luat atâta încredere în mine încât am baut vreo trei, patru băieți. Până în clasa a 8-a am bătut la ei, și-a amintit femeia cu un zâmbet amar.

„Îmi place modul în care vedeți lucrurile și vreau să învăț cum”, a fost rugămintea vloggeriței.

Jean și Dinu au povestit cu zâmbetul pe buze despre bunica lor. Ce și-au amintit

Și Jean și Dinu Gavril au comemorat aceeași persoană dragă ce le-a marcat copilăria. Cei doi frați au uitat o secundă de micile lor conflicte și și-au amintit cu drag de bunica lor, „Maia de la bloc”

„E bunica noastră, îi ziceam Maya de la bloc pentru că stătea lângă noi, la colțul străzii, într-un bloc”, au povestit ei, vizibili emoționați, în timp ce le veneau în minte o mulțime de amintiri despre copilăria lor.

Andreea Antonescu, dezvăluiri dureroase despre relația cu tatăl ei. Care e cel mai are regret al său

Andreea Antonescu a izbucnit în plâns în primele secunde după ce a văzut imaginea cu poză cu tatăl ei decedat, care pentru un timp, a fost și managerul trupei Andre.

„Nu mă așteptam o secundă la așa ceva și a fost o încărcătură foarte puternică. Faptul că eu eram certată cu el în momentul ăla, e lucrul pe care îl regret cel mai tare”, a mărturisit concurenta America Express cu durere în glas.

„Atunci am învățat să îi zic oricui există în viața mea cât reprezintă pentru mine. De multe ori m-am întrebat, când mă opream și mă uitam în sus: Oare el e mândru acolo unde e?”, a mai adăugat aceasta.

De asemenea și Andreea Bălan care a primit o poză cu bunicile ei, a fost mișcată de poza primită de coechipiera ei. „Și eu am fost șocată pentru că îl știam pe domnul Antonescu. El a fost mangerul trupei și am trăit, am călătorit împreună patru ani”, a dezvăluit artista.

Joaquin Bonilla, dezvăluiri emoționante despre viața sa departe de Mexic. Ce a spus despre mama lui

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost găzduiți de un om foarte cumsecade care i-a amintit concurentului originar din Mexic de copilărie și de mama sa. El a dezvălui că atunci când a plecat în România, și-a lăsat în urmă întreaga familie de care îi este extrem de dor.

Joaquin a rememorat, cu ochii în lacrimi, momentele în care mama lui îl vizita în România, până când, din cauza unui accident nu a mai putut.

„Eu am lăsat în Mexic toată familia și toți prietenii și timpul a trecut foarte repede”, a spus acesta (...). Din când în când mă încearcă sentimentul de vină că nu am stat acolo când s-a întâmplat și când a murit, nu am avut timp să plâng. Eu sunt un om foarte tare. Aici am plâns, pentru ea”, a mărturisit concurentul.

„A fost cea mai bună prietenă a mea și e pentru că încă vorbesc cu ea. E lumina mea”, a mai adăugat concurentul.

Cătălin Bordea, poveste dureroasă de viață despre cum l-a părăsit tatăl său. Nelu Cortea, în lacrimi cu gândul la bunica sa

Deși sunt mereu cu zâmbetul pe buze și glumele la ei, comedianții și-au arătat acum partea sensibilă. Ambii au primit imagini cu bunicii, care au avut un rol extrem de important în viața lor.

„E măicuța, mă!”, a exclamat Cortea. „E bunica, dar care a fost ca mama mea. Ea m-a crescut. Știu că aici la mexicani tradiția e să zâmbești, să te bucuri de momentele alea frumoase, dar mi-e prea dor de ele”, a spus Cortea cu ochii în lacrimi.

„De câte ori veneam de la școală, făcea clătite. D-aia de când a murit, eu nu am mai mâncat niciodată clătite”, a mai mărturisit concurentul.

Bordea a primit o poză cu bunicii lui, bunica Aspazia, cunoscută deja de toată lumea și bunicul lui, zis și „Colțatul”, decedat, care l-au crescut pe comediant. Mai mult, acesta spune că cei doi i-au salvat viața, după ce părinții l-au abandonat.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentuș în care eu am apărut

„Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată. Și m-a găsit bunică-mea la vreo patru stații. Ea aștepta autobuzul să se ducă la muncă, perfect convinsă că eu eram în grija lui taică-miu”, și-a amintit emoționant comediantul.

La final, el a ținut să îi mulțumească, cu ochii în lacrimi, bunicii sale pentru tot ce i-au oferit și pentru sacrificiile pe care le-au făcut pentru el.

„Tataia, de fiecare dată, când ne dădea mamaia carnea, el lua zâgrciul. El mânca numai zgârci și nouă ne dădea doar carnea. Pentru mine, bunică-miu înseamnă acasă”, a mai adăugat acesta.

