America Express, din nou lider de piață. Diseară are loc cel mai intens joc de amuletă de până acum

Ieri seară, America Express – Drumul Soarelui și-a desemnat câștigătorii primei imunității din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis să scadă 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați în fruntea clasamentului.

În ediția din această seară urmează un joc de amuletă spectaculos, dar și o cursă pentru a doua imunitate într-un ritm alert, cu o tematică inspirată de orașul columbian Popayán.

Ediția 13 din sezonul 6 America Express a fost lider de piață

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:04, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe toate segmentele de public. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.1 puncte de rating și o cotă de piață de 24.1%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.6 puncte de rating și 17.5% cotă de piață.

La nivelul întregii țări, America Express s-a situat pe primul loc în topul audiențelor cu 5 puncte de rating și 15.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:01, emisiunea a fost urmărită de peste 1,1 milioane de telespectatori.

Aseară, pe Drumul Soarelui, concurenții s-au adunat la careu pentru a afla câștigătorii primei imunități din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis să scadă 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați în fruntea clasamentului – iar imunitatea le-a adus și biletele pentru Ecuador, următoarea țară de pe ruta aventurii.

Ce urmează în ediția 14 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 7 noiembrie 2023

În aceeași ediție, a urmat un final strâns al cursei pentru calificarea la a doua amuletă. După o întrecere în care concurenții s-au îmbrăcat în alb din cap până-n picioare pentru a se integra perfect în misiunile din Popayán, supranumit Orașul alb, Sonia Simionov și Iuliana Pepene au ajuns la Irina Fodor aproape în același timp cu frații Eram. După ei, cea de-a treia echipă care a semnat în registrul Irinei a fost cea alcătuită din Romică și Cătălin Țociu. Ei sunt concurenții pe care telespectatorii îi vor vedea în această seară, de la ora 20:30, la un joc de amuletă și mai intens – ultimul din Columbia!

Confruntarea de la amuletă se anunță spectaculoasă, pentru că se va desfășura pe uscat, dar și pe apă. ”Acesta e ultimul joc din Columbia și dăm tot ce putem azi: vrem și amuleta, vrem și imunitatea mică. Pe de altă parte, mie nu prea-mi plac probele cu apă, pentru că nu știu să înot și am o teamă teribilă de apă, dar având în vedere că avem veste de salvare, sunt safe. Și dacă sunt și cu Sonia, care e expertă când vine vorba de înot, am mare încredere în noi”, a declarat Iuliana Pepene. ”Nici mie nu-mi place apa, dar sunt gata să dau totul. Am zis: «Hai, Țociule, treci la treabă!»”, a spus Romică Țociu. ”Noi facem tot felul de sporturi nautice, așa că ne-am gândit că este o probă care ni se potrivește. Obiectivul nostru este e să luăm această amuletă, pentru că ne va oferi un mare avantaj pentru mica imunitate și ne dorim foarte mult biletele de Ecuador”, a spus Alexia Eram.

Surprizele nu vor întârzia să apară în acest joc de amuletă, marcat de răsturnări de situație. În plus, seara va continua în același ritm trepidant, cu întrecerea pentru cea de-a doua imunitate a etapei a treia, care va dezvolta tema albului specific orașului Popayán. Una dintre misiuni le va cere concurenților să-și dovedească măiestria în folosirea trafaletului: vor zugrăvi în alb casele unor localnici.

După finalul cursei, una dintre perechi și echipa care îi însoțea vor avea parte de un incident nefericit. Episodul, care a creat momente de panică, a necesitat intervenția în forță a echipei de securitate.

Despre ce este vorba telespectatorii vor afla în această seară, în ediția America Express difuzată pe Antena 1 și pe AntenaPLAY de la ora 20:30.

