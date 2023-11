America Express, sezonul 6. Cine a câștigat prima imunitate din a cincea etapă. Ce schimări majore au avut loc în clasament

America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. În cea de-a douăzeci și una ediție a competiției America Express, echipele s-au confruntat cu o provocare uriașă în cursa pentru a obține imunitatea pe Drumul Soarelui. Pentru a câștiga această imunitate prețioasă, concurenții au fost nevoiți să îndeplinească o serie de misiuni în jungla amazoniană. Cine este echipa norocoasă care a obținut prima imunitate din a cincea etapă a competiției.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Ziua a început mai relaxantă decât de obicei pentru concurenții de la America Express, care au fost tratați cum se cuvinte pe teritoriul tribului amazonian. Însă ce a urmat la misiuni i-a făcut pe aceștia să ajungă la capătul puterilor. Tensiunile de nepotolit și reproșurile au acaparat aproape fiecare echipă în această seară. În ediția 21 a emisiunii America Express, difuzată pe 19 noiembrie 2023, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea.

Pe Drumul Soarelui, a fost o zi cu adevărat nebună! Concurenții au trecut prin toată gama de senzații tari oferită de jungla amazoniană în cursa pentru imunitate. Acțiunea a continuat sub miza tensionată a imunității la care, mai mult ca oricând, toți râvnesc, ca la un trofeu mult așteptat. Am avut o cursă strângă, echipele și-au respirat unele altora în ceafă, însă rezultatul a fost de-a dreptul clar! Gesturile disperate și-au făcut loc în toate echipele, dar Giulia și Vlad au apelat la poliție pentru a prinde o mașină cât mai repede, în drum.

Cine a câștigat imunitatea în a cincea etapă, la America Express, pe Drumul Soarelui, tocmai în jungla amazoniană, pe teritoriul unui trib străvechi, în ediția 21 din 19 noiembrie 2023

Concurenții au fost nevoiți să se confrunte cu o serie de misiuni care i-au purtat în inima junglei amazoniene și i-au conectat la tradițiile triburilor locale. Una dintre misiuni a implicat scoaterea din pământ a rădăcinilor de yuca, o plantă specifică acestei regiuni.

Concurenții au trecut prin toate etapele procesului de pregătire a acestei plante: le-au extras din pământ, le-au spălat, le-au curățat cu dinții și le-au transformat într-un piure după ce le-au mestecat și le-au scuipat. Această sarcină nu a fost deloc simplă provocare culinară, ci o incursiune profundă în cultura și tradițiile triburilor locale, greu de digerat pentru echipe, pentru că s-a lăsat cu stări de rău și vomă.

Când credeau că nu poate fi mai greu de atât, aceștia au fost invitați să inhaleze praf de yuca, cu scopul de a-și întări imunitatea. Însă captele micșorate de pe traseu, care au scos din concurenți cele mai furtunoase reacții, au schimbat drastic clasamentul! Finalul misiunii a fost marcat de momentul acordării imunității mult așteptate!

Imunitatea e câștigată de Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, după ce au câștigat amuleta și Jokerul cu o zi înainte. Cei doi au luptat din greu pe traseu și și-au demonstrat încă o dată dibăcia în rezolvarea probelor și fuziunea lor ca echipă pe un traseu amazonian. În ciuda obstacolelor pe care le-au avut și faptul că au fost extrem de supărați că nu și-au folosit Jokerul inițial, concurenții s-au descurcat de minune și au demonstrat cât de puternici sunt. Cei doi, însă, și-au folosit Jokerul la proca căutării capetelor.

Imunitatea din această seară a depins de tot ce au făcut echipele pe traseu, dar și de timpul în care au ajuns la Irina Fodor, însă schimări majore au fost generate în clasament de capetele găsite.

“Ați venit, unii cu niște capete care au o valoare mare și alții cu capete care au o sub valoare mare. Vă adaugă minute, din păcate. Hai să vedem cât! Giulia și Vlad au ajuns primii la mine, dar nu au făcut misiunea pentru că și-au folosit Jokerul. Nu au avut niciun fel de cap, nici cu minus, nici cu plus. Pe locul doi au ajuns Ada și Tony, iar ele au adus vrăjitoarea, care valorează 20 de minute. Pe locul trei au venit Iulia și Mike, cu un cap care le-a adăugat 10 minute. Alexia și Aris au și ei 10 minute în plus, Sânziana și laura, însă, mi l-au adus pe rege, au 30 de minute în minus. Romică și Cătălin mi-au adus războinicul, ceea ce le-a adus 10 minute în minus și, în sfârșit, Sonia și Iuliana, tot cu un cap care nu face altceva decât să adauge 10 minute la timpul pe care l-au obținut”, a spus Irina Fodor.

“Echipa imună, Giulia și Vlad!”, spune Irina Fodor. Giulia Anghelescu a început să plângă la careu după această veste!

