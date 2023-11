America Express, sezonul 6. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut un anunț neașteptat înainte de cursă. Ce a zis Irina Fodor

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut un anunț neașteptat, chiar înainte de cursa pentru ultima șansă din al doilea stage al sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Irina Fodor a reacționat imediat, iar vorbele sale au produs un val uriaș de uimire.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au luat pe toată lumea prin surprindere cu o vestea neașteptată în ediția 10 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui de pe 1 noiembrie 2023, chiar înainte de cursă.

După o cursă aprigă pentru imunitatea mică, cei doi au făcut un gest care a uimit pe toată lumea. Concurenții nici măcar nu au așteptat să afle ordinea în care echipele au ajuns la Irina Fodor în urmă cu o zi.

„Irina, vrem să zicem ceva. Pentru că ieri am avut tematica religioasă am avut inspirația să scriem o rugăciune adaptată cursei America Express pe care vrem să o spunem înainte să aflăm pe ce loc am ajuns”, a mărturisit Cleopatra Stratan.

Citește și: America Express, sezonul 6. Cum au reacționat Iuliana Pepene și Sonia Simionov când Alexia și Aris Eram au câștigat imunitatea

Colegii de competiție au ascultat cu mare atenție opera celor doi tinerei. Mai mult, aceștia au fost impresionați de creativitatea de care au dat dovadă Edward Sanda și soția lui într-un timp atât de scurt.

„Acum să vedem dacă rugăciunea voastră a fost auzită!”, a mărturisit Irina Fodor.

Ce a spus Irina Fodor, după rugăciunea Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda din ediția 10 a sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023

Prezentatoarea TV a fost foarte încântată de gestul Cleopatrei Stratan și al lui Edward Sanda. Așadar, nu i-a mai ținut în suspans și i-a anunțat că au ajuns la ea pe locul 6, lucru care i-a bucurat tare.

Când au aflat vestea, George Tănase și Ionuț Rusu au scos din ghiozdan crucea de care au făcut rost pe parcursul probelor și au început să se roage. Momentul a fost un deliciu pentru ceilalți concurenți.

„Din disperare am scos crucea, am pus-o pe piept pentru că simțeam că sunt o victimă a lui Dumnezeu”, a mărturisit George Tănase.

„În ultimul moment am scos și eu lumânarea să o aprindem. Am zis că de aici totul stă în mâinile lui Dumnezeu”, l-a completat Ionuț Rusu.

Citește și: America Express, sezonul 6. Laura Giurcanu și Sânziana Negru au făcut un schimb acid de replici. Ce s-a întâmplat

Tot în ediția 10 din sezonul 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023, Irina Fodor a anunțat că Alexia și Aris Eram au câștigat imunitatea mică. Așadar, aceștia nu pot intra sau să fie votați la cursa pentru ultima șansă din al doilea stage al competiției. La fel se întâmplă și cu Sonia Simionov și Iuliana Pepene, care au pus mâna pe prima imunitate a etapei.

„Ei au avut parte de o noapte la hotel, împreună cu Iuliana și Sonia”, a mai zis prezentatoarea TV.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.