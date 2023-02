Cătălin Scărlătescu, mesaj inedit pentru Sorin Bontea, din Guatemala. Ce a ținut să anunțe concurentul America Express

Cătălin Scărlătescu a realizat un videoclip pe care i l-a dedicat colegului și prietenului său, Sorin Bontea. Concurentul America Express i-a transmis un mesaj lui Sorin Bontea din Guatemala.

După difuzarea primelor imagini din Guatemala, chef Cătălin Scărlătescu a publicat videoclipul pe Instagram: „Sorin Bontea erai în gândul meu și în Guatemala”, a scris chef Cătălin Scărlătescu în dreptul mesajului video.

Chef Cătălin Scărlătescu și-a obișnuit fanii cu denumirile inventive pe care și le-a atribuit precum: șeful bucătarilor din Calea Lactee, regele scoicilor și colosul din Rhodos. După experiența din Guatemala, Cătălin Scărlătescu s-a intitulat Piramida din Tikal.

Ce mesaj a ținut să-i transmită Cătălin Scărlătescu lui Sorin Bontea din America Express: „Erai în gândul meu și în Guatemala”

„Bonteo, vezi că sunt Piramida din Tikal! Adică sunt și piramida din Tikal acum, na! Ține-o pe-asta!”, i-a transmis Cătălin Scărlătescu lui Sorin Bontea.

Cătălin Scărlătescu a trecut prin momente dificile în Guatemala

După 4 etape de Mexic, concurenții America Express au ajuns în Guatemala, unde au parte de momente și mai dificile, printre piramidele mayașe.

Începutul experienței din Guatemala nu a fost tocmai ușor pentru Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a întâmpinat probleme pe traseul din Guatemala. Concurentul a ajuns la capătul puterilor în timp ce urca o piramidă și a avut nevoie de o pauză pentru a se pune din nou pe picioare.

„Ești ok? Vrei apă?”, l-a întrebat Doina Teodoru.

„Gata, a început să se încețoșeze treaba! Mi-o luase inima razna rău, cred că am avut peste 140 puls”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu. „M-a luat amețeala, am închis ochii că începuse să se învârtă piramida aia cu mine. Am zis să nu mă rostogolesc pe aici că până jos nu mă mai oprește nimeni. Eram pilaf! Mor! Să nu mi se întâmple ceva, să mă care ăștia cu targa de aici! Mi-a trebuit foarte mult timp să-mi revin”, a mai adăugat el despre momentele grele prin care a trecut.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei au pornit pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.