Ce mesaj a transmis Cătălin Scărlătescu după ce el și Doina Teodoru au fost eliminați de la America Express. Fanii au reacționat

În ediția din 22 martie 2023, trei echipe au intrat într-o cursă contracronometru pentru a prinde un loc în Marea Finală a emisiunii America Express. După numeroase misiuni și emoții copleșitoare, Irina Fodor a anunțat că echipa care părăsește competiția este cea formată din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Cei doi au fost eliminați de pe Drumul Aurului chiar înainte de Marea Finală, în ediția 40. La scurt timp după, Cătălin Scărlătescu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Cătălin Scărlătescu după ce el și Doina Teodoru au fost eliminați de la America Express-Drumul aurului, în ediția din 22 martie 2023

În ediția 40 a emisiunii America Express, cele trei echipe rămase în competiție au început ziua în forță cu o probă în care concurenții au încercat să care ouă „frunte în frunte”, având grijă la diferitele obstacole de pe drum. Apoi a urmat o probă culinară, dar și una de îndemânare, atunci când echipele au urcat pe biciclete. Când au ajuns la Irina Fodor, echipele au primit o porție de mâncare pe care au mâncat-o, înainte de-a afla cine primește cufărul ce poate ascunde un vultur roșu. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au ales o cutie și au pornit mai departe la drum.

O altă misiune ce a dat multe bătăi de cap concurenților a fost cea în care au primit sarcina de-a căra un coș cu fructe pe cap, în echilibru perfect. De data aceasta, ultima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu. Cuferele au fost deschise și astfel a ieșit la iveală faptul că Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu trebuie să părăsească Drumul Aurului de la America Express.

Astfel, chiar înainte de Marea Finală, în ediția 40 a reality show-ului de la Antena 1, cei doi au fost eliminați și au pierdut șansa de-a pune mâna pe marele premiu. La scurt timp după eliminare, Cătălin Scărlătescu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

„AMERICA EXPRESS continua! Va multumesc!”, a fost mesajul publicat de Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

„Bravo, grasutule! 👏👏👏”, a fost mesajul pe care l-a transmis Sorin Bontea, prietenul și colegul său de platou de la Chefi la cuțite.

„Ai fost surpriza placuta a acestui concurs! Mai combativ decat as fi crezut! Felicitari!”, „Câștigători în inimile noastre! 🤍”, „Felicitari pentru tot parcursul in competitie, ati fost cei mai buni👏Imi pare rau ca nu sunteti in finala, meritati”, „Felicitări pentru tot parcursul ! Ati fost la înălțime”, iată doar o parte din reacțiile urmăritorilor de pe Instagram, care au dorit să își exprime părerile și să transmită felicitările lor pentru Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru.

Marea Finală a emisiunii America Express va fi difuzată duminică, 26 martie 2023, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei au pornit pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado.

Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.