Ce mesaj a transmis Pufeh după ce a fost eliminat de la America Express. Fanii au reacționat imediat

În ediția din 1 februarie2023, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Astfel, Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta, Andreea Bălan și Andreea Antonescu și Bruja și Pufeh au făcut misiune după misiune în Puebla (Mexic), sperând că vor scăpa de eliminare.

La final, vulturul a fost roșu pentru Bruja și Pufeh, concurenții ajunși pe ultimul loc la Irina Fodor. Cei doi au părăsit competiția cu lacrimi în ochi și sentimente de regret, la finalul celui de-al treilea stage de pe Drumul Aurului. Ulterior, Pufeh a publicat pe contul său de Instagram un mesaj la care fanii săi au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Pufeh, la scurt timp după ce a fost eliminat de la America Express, în ediția din 1 februarie 2023

În ediția 12 a emisiunii America Express, trei echipe au trecut prin numeroase misiuni în cursa pentru ultima șansă. De la găsit componentele unei păpuși dezmembrate și până și până la decorarea unui tort și pregătirea unei tinere pentru petrecerea de 15 ani sau deplasarea pe un imens pod de sticlă aflat la etajul 14 al unui hotel, concurenții au avut parte de un adevărat carusel de trăiri și emoții. La final, la Irina Fodor au ajuns, pe ultimul loc, Bruja și Pufeh.

Aceasta a deschis cutia și a arătat că vulturul este roșu, așa că echipa a fost eliminată, în ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1.

Iată mai jos ce a transmis Pufeh pe pagina sa oficială de Instagram, la scurt timp după ce a părăsit Drumul Aurului:

„Cele mai hardcore, nebune si intense saptamani traite in viata asta! Cu bune, cu rele… Sunt mandru sa spun: “WE DID THIS!” ♥️. Cea mai tare cursa la care am participat pana acum! Le dorim mult succes colegilor in continuare si felicitam intreaga echipa de productie pentru acest show nebun de frumos🌹@americaexpressromania CONTINUAAA, dar fara noi de data asta… team #BruFi is outttt *micdrop*. #IMPREUNAAAAA”, a spus Pufeh, după eliminarea de la America Express.

Fanii au reacționat imediat și au dat mii de reacții și sute de comentarii de felicitare și încurajare pentru concurentul care, prin mesajul său, a arătat cât de mult i-a plăcut toată această experiență.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.