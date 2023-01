America Express, 31 ianuarie 2023. Concurenții, uimiți de legende și detalii bizare din Mexic. Ce au pățit Bruja și Pufeh

După o cursă plină de adrenalină în drumul către Irina Fodor, trei echipe au reușit să se califice la jocul pentru amuletă. Apoi, concurenții au fost nevoiți să își caute un loc de cazare. Au avut șansa să afle mai multe despre ruinele unde au avut ultima misiune, dar și despre legendele Mexicului. Bruja și Pufeh au avut parte de o surpriză.

Ce legende din Mexic au aflat concurenții de la America Express, în ediția 11 din data de 31 ianuarie 2023

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au găsit destul de repede cazare și trecătorii le-au oferit și ceva de mâncare. Au descoperit detalii despre marele revoluționar Emiliano Zapata Salazar și faptele sale eroice. Într-o carte despre viața revoluționarului, cei doi concurenți au găsit și informații despre hacienda unde au avut ultima misiune.

Citește și: America Express, 30 ianuarie 2023. Bie Adam s-a certat cu mama ei. Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, implicați într-un accident

„Ca sa înțelegi unde am fost. Spunea că această hacienda este bântuită de un pui de diavol, că asta e, și povestea e că acest pui de diavol continuă să bântuie prin ruine, pe unde am căutat frunze de nopales. În plus, există și niște câini care se transformă în oameni. Trecând peste legendă, mai există un lucru, pe care nu știu dacă îmi doresc să îl experimentez, dar există real chiar în clipa de față, există un pod cu o energie atât de ciudată încât nu poți să stai mai mult de un minut pe el, pentru că ți se face rău. Multe, multe ciudățenii în zona asta și toată nenorocirea din Mexic este concentrată în hacienda. Inclusiv La Llorona, pe care am cântat cu drag prin cimitire, tot pe aicea ea. La Llorona este aici în zonă!”, au povestit Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla despre legendele descoperite în orașul în care s-a născut Emiliano Zapata, celebrul revoluționar.

Citește și: America Express, 30 ianuarie 2023. Andreea Bălan a trecut printr-o accidentare dureroasă. Ce a pățit

Bruja și Pufeh au părut că au mai mult ghinion, însă nu au abandonat speranța.

„Îmi trecea un gând prin cap, la un moment dat, că o să dormim pe jos, într-un magazin”, a zis Bruja.

Când s-a lăsat seară și cei doi tot mergeau pe stradă, o mașină s-a oprit în dreptul lor. Nu mică a fost mirarea celor doi concurenți atunci când au realizat că înăuntru se afla chiar doamna care îi luase cu mașina la autostop.

„Nu-mi vine să cred! M-am șocat! Nu înțelegeam!”, a fost reacția lui Pufeh

„A fost ireal!”, a completat Bruja.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 11 a emisiunii America Express ca să vezi ce s-a întâmplat.

Hai să vezi întreg episodul pe AntenaPlay.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.