Ce studii are Alexia Eram. Concurenta de la America Express a absolvit o facultate din străinătate

Alexia Eram a urmat cursurile unei facultăți din Anglia. Concurenta de la America Express a optat pentru cursurile instituției University For the Creative Arts, unde s-a specializat în marketing, publicitate și relații publice în domeniul modei.

Tânăra este pasionată de haine, motiv pentru care a ales să aprofundeze acest domeniu. Pentru educația sa, Alexia a scos o sumă frumoasă din buzunar.

Ce studii are Alexia Eram de la America Express

Alexia Eram a venit pe lume pe data de 31 august 2000. Concurenta are 22 de ani și e mai mare cu 3 ani decât fratele său, cel cu care participă la America Express Drumul Soarelui.

Frumoasa șatenă a absolvit recent studiile la o universitate prestigioasă, ”University For the Creative Arts”, unde a aprofundat specializări precum Marketing, Publicitate și Relații publice.

Un singur an de studii ”University For the Creative Arts” la costă 15.000 de lire, la care se mai adaugă încă 15.000 pentru cazare, transport și masă. Astfel, pentru un ciclu de licență, Alexia Eram a scos din buzunar 90.000 de lire.

Ce au spus Alexia și Aris Eram despre participarea la America Express: Drumul Soarelui

Înainte să plece în America Express Drumul Soarelui, Alexia Eram și fratele său, Aris Eram, au spus câteva cuvinte despre experiența pe care o vor trăi împreună:

Alexia Eram: “Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format tv în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții. Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învațăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri, și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece non stop atâta timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii “frați adulți”:).

Aris Eram: “Am hotărât să plec într-o aventură care să mă pună la încercare din multe puncte de vedere, și America Express sună a «experiență ce trebuie trăită». Sunt curios de ce sunt în stare. Îmi plac provocările și abia aștept să fac echipă cu Alexia, pentru că suntem complet diferiți dar cu aceeași dorință de a descoperi lumea! S-ar putea să ne iasă bine. În orice caz, o să facem tot ce ne stă în putință!”

