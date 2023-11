Ce mesaj a transmis Iulia Albu, după ce a fost salvată de la eliminare în al doilea stage din sezonul 6 America Express

Iulia Albu a transmis un mesaj neașteptat în mediul online, după ce a fost salvată de la eliminare în al doilea stage din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Concurenta și Mike au fost la un pas să plece acasă din Columbia, însă soarele a fost verde.

Ediția 10 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 1 noiembrie 2023, a avut un deznodământ fericit. Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Iulia Albu și Mike, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au intrat la cursa pentru ultima șansă, iar competiția a fost strânsă.

Echipele au scos la iveală toate strategiile pentru a rămâne în concurs. Probele au fost dificile, iar situațiile imprevizibile nu au întârziat să apară. În ciuda obstacolelor de pe traseu, concurenții s-au descurcat foarte bine și au ajuns în timpul util la Irina Fodor.

Ordinea în care au sosit la punctul final al cursei a contat foarte mult. O pereche ar fi putut să părăsească emisiunea. Așadar, Iulia Albu și Mike au fost ultimii în clasament, însă nu au plecat acasă pentru că soarele din cufăr a fost verde.

Designerul vestimentar și iubitul ei s-au bucurat foarte mult de faptul că au rămas în cursa de pe Drumul Soarelui. Și ceilalți concurenți au primit vestea cu zâmbetul pe buze, chiar dacă o eliminare era în favoarea lor.

Iulia Albu, mesaj neașteptat după ce a fost salvată de la eliminare în a doua etapă din sezonul 6 America Express

Iulia Albu s-a decis să transmită un mesaj neașteptat în mediul online, după ce a fost salvată de la eliminare de totemul verde în ediția 10 a sezonului 6 America Express. Mai mult, aceasta a explicat și gestul pe care l-a avut față de Alexia și Aris Eram.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că designerul vestimentar are o antipatie față de cei doi tineri. De asemenea, se pare că sentimentul este reciproc din partea acestora, motiv pentru care nu au ezitat să se „atace” cu strategii pe parcursul competiției.

„Și uite așa… SUNTEM ÎNCĂ AICI! 🌞 Vă mulțumim pentru mesajele frumoase. A fost o cursă grea… Nu mi-aș fi dorit să intrăm în această săptămână la ultima șansă, dar, iată, s-a întâmplat…Consider ca votul nostru a fost cel corect. În această competiție echipa noastră a făcut o singură alianță, alianța care a dat naștere unei frumoase prietenii. Vom dezvălui numele echipei înainte de eliminare. Mulți ni s-au alăturat, însă, pentru ca au rezonat cu principiile noastre.

Am încercat și, cred eu, am reușit, să respectăm misiunile ad litteram, indiferent de situație. Nu am luat-o pe scurtătură, nu am cerșit. Este adevărat, nu am dat mâna cu Alexia Eram și Aris Eram. Îmi asum pe deplin această decizie. Cei doi știau foarte bine de situația mea, și, cu toate acestea, au decis, cu o satisfacție vecină cu grotescul, să ne trimită cu o zi înainte în cursa de pe ultima poziție, deși ajunsesem în prima jumătate a clasamentului. Este o mentalitate cu care nu rezonez, iar acest lucru va fi vizibil pe parcursul competiției.”, a scris Iulia Albu în dreptul unui videoclip.

Postarea designerului vestimentar a generat o mulțime de reacții din partea fanilor de pe Instagram. Părerile acestora au fost împărțite.

