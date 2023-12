Diseară, la America Express, în prima etapă din Argentina, se schimbă echipele!

În această seară, de la ora 21:00, la America Express începe prima etapă din Argentina, cea de-a opta de pe Drumul Soarelui!

Se schimbă clima, se schimbă peisajul, dar și echipele. Așadar, urmează o ediție cu o dinamică surprinzătoare a competiției: fiecare concurent va avea alt partener cu care va alerga în cursă, iar felul în care vor încerca să se înțeleagă reprezintă în sine o probă.

Altima țară a aventurii America Express – Argentina, țara în care se va desfășura și finala

După eliminarea la finalul etapei precedente a echipei formate din Ada și Tony Galeș, pe Dumul Soarelui au rămas cinci echipe: Alexia și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânaziana Negru, Romică și Cătălin Țociu, Giulia și Vlad Huidu, Iulia Albu și Mike. Ei sunt cei care au ajuns în ultima țară a aventurii America Express – Argentina, țara în care se va desfășura și finala.

„Doamne, cât am visat acest moment”, a declarat Giulia. „Suntem foarte fericiți că am ajuns în Argentina”, a spus Alexia Eram. „Dacă nu realizăm că am ajuns atât de departe, atunci simțim, cel puțin fizic, că suntem în stage-ul opt.”, a comentat Romică Țociu.

Au parcurs până aici peste 2.500 de kilometri, cucerind Columbia și Ecuadorul. Iar acum se află în fața unei noi provocări, întrucât primele curse pe teritoriul argentinian aduc o cu totul altă dinamică a competiției: se schimbă echipele!

Vedetele vor fi nevoite să lupte alături de un alt coechipier, iar schimbarea echipelor ar putea destabiliza cuplurile și ar putea influența clasamentul. Astfel, Giulia va face echipă cu Iulia Albu, Vlad Huidu va fi coechipierul lui Romică Țociu, Mike va lupta alături de Cătălin Țociu, iar Laura Giurcanu va fi în competiție împreună cu Aris Eram, în vreme ce Sânziana Negru va forma o nouă echipă cu Alexia Eram.

Poziționarea în cursă în așa fel încât, la final, perechea inițială să aibă de câștigat se va dovedi un scop greu de atins. Întrecerea din această seară va aduce o combinație de misiuni inspirate de figurile ilustre și marii campioni ai Argentinei.

De la istorie la fotbal și cursele de mașini, perechile vor avea parte de probe ingenioase din diverse domenii în cursa pentru calificarea la jocul de amuletă și Joker. Ce reacții vor avea concurenții la schimbarea echipelor și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor afla în ediția America Express difuzată de Antena 1 și în AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:00.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată. Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.