Echipa pe care producția și-a dorit să o aducă la America Express, dar nu a reușit: ”Asta e problema”

Mihai Morar a vrut să știe care este echipa pe care producția emisiunii America Express și-a dorit-o în competiție, iar Mona Segall a răspuns.

”Zi-mi o echipă, Mona, pe care v-ați fi dorit să o aveți și n-ați reușit”, i-a spus Mihai Morar invitatei sale, producătoarea America Express.

Echipa pe care producția și-a dorit să o aducă la America Express, dar nu a reușit

Mona Segall a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Delia.” ”Care e făcută pentru formatul ăsta. Dar Delia cu soțul sau...?”, a vrut să mai știe gazda podcastului Fain și Simplu.

”Delia cu soțul... Și până la urmă, Delia cu oricine. Sau cu sora, și cu mama, dar nu am reușit. E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema. Se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care o să putem mergem, de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: ”Rezervă-ți aceste două luni”., a mai adăugat Mona Segall.

În trecut, și Delia a vorbit despre posibilitatea de a participa la America Express. Dincolo de programul ei încărcat, pe aceasta o mai împiedică ceva să spună ”da” provocării. La iUmor, artista a specificat că-și dorește mult să participe alături de Răzvan Munteanu, soțul ei, însă afaceristul nu poate sta departe de telefon fiindcă are business-uri de manageriat.

Cu cine ar vrea Delia să participe la America Express

L iUmor, Delia a dezvăluit că și-ar dori să participe la emisiunea America Express numai cu Răzvan Munteanu, partenerul ei de viață. Delia Matache a explicat că în soțul ei are cea mai mare încredere. Cu toate acestea, cântăreața a mărturisit că acestuia i-ar fi ceva mai greu să se „rupă” complet de tehnologie.

„Vreau mă să merg, dar e foarte important cu cine mergi. Eu vreau să merg doar cu Răzvan, doar cu el, pentru că numai în el am încredere. Dar nu poate să se rupă de telefon, tabletă și mailuri. Nu merg decât dacă merg cu el altfel nu”, a răspuns Delia, întrebată de Andreea Bălan dacă ar participa la America Express.