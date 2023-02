Imagini înduioșătoare cu familia lui Jean Gavril de la America Express. Cât de frumoase sunt soția și fiica artistului

Jean Gavril a acceptat provocarea America Express alături de o persoană foarte importantă din viața lui, fratele său. Cei doi au plecat împreună pe Drumul Aurului pentru a-și depăși limitele fizice și psihice, dar și pentru a se bucura de noua experiență.

Frații Gavril au cucerit simpatia publicului în cele 12 ediții ale reality show-ului cu felul lor carismatic și ambiția de a ajunge pe primul loc la Irina Fodor. Deși sunt ocupați de dimineață până seara în competiție, Jean Gavril nu s-a oprit nici măcar o secundă din a se gândi la familia lui.

Pentru că este o fire foarte discretă, puțini știu că artistul are o soție superbă și o fiică minunată. Acesta preferă să le țină cât mai departe de luminile reflectoarelor, dar nu și de ochii prietenilor din mediul online.

Cum arată soția și fiica lui Jean Gavril de la America Express

Jean Gavril este un bărbat fericit și împlinit, iar drept dovadă stau postările lui de pe rețelele sociale. Concurentul de la America Express obișnuiește să publice imagini cu cele mai speciale persoane din viața lui.

În urmă cu puțin timp, cântărețul a înduioșat inimile urmăritorilor de pe Instagram cu o postare emoționantă. Acesta a distribuit o serie de poze în care apar soția și fiica lui, alături de alți membrii ai familiei.

„Viața este exact ce se întâmplă între momentele când noi ne chinuim să trăim! Viața e departe de a fi perfectă și tot ce vă doresc este să fiți atenți la micile chestii dintre.

Îi salut pe toți cei pe care i-am întâlnit pe drum, cu care am împărțit ceea ce pentru scurte momente putem numi viață… fiecare atingere, om întâlnit, piesă de muzică bună ascultată împreună, nopți petrecute împreună, muncă, frică, plâns împreună, știți că sunt un om care iubește mai mult ceea ce nu se vede și care se simte mai mult!

Pentru toți cei care mă poartă în suflet, și eu vă port pe voi și vă urez tot binele din lume!

Pentru tot ceea ce am trăit, pentru tot ceea ce am iubit sau nu am iubit destul, pentru tot ce am suferit si mi-a fost greu, închin o șampanie pentru tot în seara asta, dragi prieteni si familie ❤️”, a scris Jean Gavril la descrierea postării.

Un lucru este evident, Jean Gavril se laudă cu o fiica superbă care a moștenit frumusețea de la părinții săi. Mai mult decât atât, artistul are și o soție minunată și extrem de frumoasă. Bianca Gavril este posesoarea unor forme de invidiat și a celor mai spectaculoase trăsături ale feței.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.