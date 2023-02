Rivali la America Express, dar prieteni în viața reală. Ce melodie au lansat Bruja și Jean Gavril

Jean Gavril și Bruja sunt participanți în show-ul America Express. Jean Gavril s-a înscris în competiție alături de fratele său, în vreme ce Bruja l-a ales pe prietenul ei Puhef pentru a face față provocărilor din America. Cei doi artiști sunt rivali în competiție, dar în afară sunt prieteni și colegi de studio, astfel că propunerea de a lansa o piesă împreună a venit natural.

Jean Gavril și Bruja au lansat „Geaca de piele”

La sfârșit de ianuarie cei doi au lansat împreună o piesă nouă – Geaca de Piele. Chitara electrică scoate în față spiritul rebel al lui Jean și temperamentul vulcanic al Brujăi. Libertatea este cel mai puternic sentiment pe care îl inspiră piesa, iar „geaca de piele” este accesoriul perfect al eliberării de inhibiții.

„Bruja este genul de artist pe care, de când am văzut-o la Urbanist sessions, mi-am dorit să o cunosc. Uite că s-a și întâmplat fiindcă ne-am întâlnit întâmplător și am petrecut vreo 2 sau 3 nopți la atelierul de motociclete. Așa am făcut piesa geaca de piele, într-o după-amiază, alături de chitaristul meu Angus. A fost o piesă cu vibe și o piesă reușită încă din prima. Bruja pentru mine este un artist veritabil pentru că are personalitate, știe să se exprime, scrie foarte complex. România are nevoie de mult mai multe femei rap și o raperiță ca Bruja are întotdeauna loc în rapul românesc și are multe de zis. Sunt recunoscător că am o piesă cu ea” spune Jean despre colaborare.

Colaborarea dintre cei doi este un mix perfect între stilul cu care Jean Gavril s-a consacrat. Colaborarea cu Bruja combină rapul cu rock-ul pentru a satisface toate gusturile muzicale.

„Geaca de piele s-a confecționat în studio la Lucy, m-a chemat Jean să facem o sesiune random. Și a ieșit asta. Cu câteva beri la bord și dorința de a zbiera în microfon am putut coase ultimele detalii ale gecii de piele” a declarat Bruja.

Cine este Jean Gavril, concurentul de la America Express

Jean Gavril este un artist român ale cărui piese au cucerit inimile ascultătorilor de rock non-conformist. Muzica lui Jean reprezintă o combinație a emoțiilor sale nefiltrate și a spiritului său liber, ceea ce conferă pieselor sale un vibe specific Woodstock, cu o influență subtilă a muzicii pop și funk a anilor ’60. Jean Gavril a învățat să cânte la chitară încă de mic, iar din liceu a început să susțină concerte în barurile din Constanța, orașul său natal. Acest parcurs l-a adus pe Jean în punctul în care a devenit artist al caselor de discuri Roton Music și HaHaHa Production.

Primele sale hituri, „Totul sau nimic”, „Tocuri” și „Fata, bea cu mine” i-au adus notorietate la scurt timp după lansare. Mai mult, a patra piesă lansată, „Oh, Ramona”, a fost soundtrack-ul oficial al filmului cu același nume. Printre cele mai populare piese ale lui Jean Gavril se numără „Ultimul val”, cu peste 4.900.000 de vizualizări pe YouTube, și „Tocuri”, cu 1.600.000 vizualizări pe YouTube. Ultima piesă a lui Jean Gavril, „Unde ești tu”, a putut fi auzită la majoritatea radiourilor din țară. Unicitatea, vibe-ul nonconformist și onestitatea în materie de muzică l-au propulsat pe Jean până pe scena Electric Castle. De asemenea, acesta a câștigat competiția „Dancing on Ice”.

Cine este Bruja de la America Express

Bruja este prima figură feminină care a fost aplaudată în scena hip-hop românească din ultima vreme. Nu numai că ea a fost lăudată de cei respectați oameni din domeniu încă de la debutul ei – URBANIST SESSIONS, cu aproape 2.700.000 de vizualizări pe formatul lor YouTube, dar vocea ei are o puternică capacitate versatilă. Cântecul ei „Ia Loc” are peste 1.700.000 de vizualizări pe YouTube. Artista este ascultată de un număr mare de persoane și pe Spotify, acolo unde, piesa ei lansată alături de Sasha Lopez, „Overdose”, are peste 570.000 de ascultări. De asemenea, piesele ei „Voila” și „Ia Loc” au peste 300.000 streamuri în timp ce melodia ei „Belladonna” are peste 200.000 de streamuri.

