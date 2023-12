Semifinala America Express, 20 decembrie 2023. Cine sunt finaliștii America Express. Romică și Cătălin Țociu au fost eliminați

Eliminare America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 20 decembrie 2023. După o cursă complicată la ultima șansă, concurenții au ajuns rând pe rând la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 20 decembrie s-a dat între echipele Romică și Cătălin Țociu, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Ultimii ajunși la pupitrul prezentatoarei TV, în stage-ul cu numărul nouă, înainte de Finala din Buenos Aires, au fost Romică și Cătălin Țociu.

Drumul Soarelui este o aventură sub semnul vieții înainte de toate. Timp de nouă etape am avut ocazia să descoperim multe și să experimentăm o varietate largă de senzații pe misteriosul continent al Americii Latine, dar marea cursă se apropie de ultimul parcurs către Finala America Express . Se anunță o etapă de foc, un festin fabulos de senzații în care vom trăi un spectacol total alături de dumneavoastră, cei care ne sunteți alături din fața micilor ecrane. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Am ajuns la finalul unei curse epuizante ce a plimbat concurenții în goana misiunilor printre zone emblematice ale locului. Am descoperit cu multe povești și gusturi interesante, un oraș pe care merită să-l vizitezi la pas ca turist. Santa Fe, un oraș vibrant și plină de diversitate, a devenit decorul perfect al anunțării celor trei echipe finaliste de la America Express - Drumul Soarelui.

Citește și: Finala America Express - Drumul Soarelui. Când aflăm câștigătorii marelui premiu

Cine sunt finaliștii America Express. Romică și Cătălin Țociu au fost eliminați. Află ce s-a întâmplat în ediția din 20 decembrie 2023, pe Drumul Soarelui

A fost cursa de bilanț, cursa intensă la finalul căreia una dintre cele trei echipe ajunse la ultima șansă a spus rămas-bun aventurii America Express. Ultima pereche sosită la Irina Fodor a spus adio aventurii! Romică Țociu și Cătălin Țociu au fost eliminați!

”Pentru noi tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ! Nu am crezut o clipă, mă repet, că am să pot să îmi întrec toate fricile pe care le-am avut, la care nici nu mă gândeam… Deci dacă cineva îmi spunea mie că eu fac traseul ăla la pompieri…îl băteam! A fost o adevărată performanță, pentru că trebuie să ai niște calități să ajungi până în stage-ul 9. E foarte complicat și totuși noi doi am găsit cheia!”, a mărturisit Romică Țociu.

Eliminarea celor doi concurenți a avut loc în urma unor provocări dificile, în etapa semifinală, care au pus la încercare abilitățile fizice, de comunicare și strategice. Cu toate eforturile lor și cu toată determinarea de a rămâne în competiție, au ajuns ultimii, iar Soarele a fost roșu, ceea ce înseamnă că aventura lor în America Express s-a încheiat aici.

Au simțit inima continentului sud-american care bate în ritm sălbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui, care încă de la început le-a oferit celor doi concurenți experiențe fabuloase care le-au îmbogățit viața și le-a dat ocazia să-și testeze abilitățile. Romică Țociu, la vârsta de 61 de ani, a dat dovadă de o forță incredibilă și de o determinare cum rar ne este dat să vedem, lucru pentru care întreaga echipă se apleacă în fața sa cu respect și apreciere!

„O să deschid cutia pentru că nu cred că ea mai conține un secret pentru cineva! Era clar, nu avem de ce să ne ascundem! În finală intră doar trei cupluri, trei perechi! Este ultima oară când deschid această cutie, este ultima oară când vedem Soarele, fie el roșu sau verde, în această formă, așa că Laura și Sânziana, felicitări, sunteți în finala America Express, sezonul 6!”, a spus Irina Fodor. „Da, Giulia și Vlad, sunteți în Finală!”, anunță cu suspans prezentatoarea TV.

Romică Țociu a fost extrem de fericit pentru colegii lui alături de care a trăit experiența America Express timp de nouă etape: „Vor fi trei echipe foarte bune! Va fi sânge în finală, pe străzile din Buenos Aires!”, spune Romică Țociu.

Hai să vezi episodul integral pe AntenaPLAY! Urmărește videoclipul de mai sus pentru a vedea cum a continuat aventura echipelor. Rămâi pe a1.ro pentru a afla cele mai importante detalii din cursa vieții lor: America Express - Drumul Soarelui!

Echipele care joacă Finala America Express, sezonul 6

Alexia ram și Aris Eram

Laura Giurcanu și Sânziana Negru

Vlad Huidu și Giulia Anghelescu

Finala America Express - Drumul Soarelui, care pune la bătaie 30.000 de euro, se va vedea pe Antena 1 și în AntenaPLAY pe 27 decembrie, de la ora 20:30.

Finala America Express - Drumul Soarelui se vede pe Antena 1 și online în AntenaPLAY

După săptămâni întregi trăite cu sufletul la gură, fanii emisiunii prezentate de Irina Fodor vor afla, în sfârșit, echipa câștigătoare a sezonului 6.

Marea Finală America Express se desfășoară în Buenos Aires, un oraș viu și plin de istorie, presărat cu probe și aventuri unice, demne de o ultimă etapă spectaculoasă.

De altfel, reality-show-ul America Express - Drumul Soarelui a fost filmat timp de două luni pe un traseu care le-a purtat pe cele 18 vedete prin Columbia, Ecuador și Argentina. În acest timp, echipele au fost puse în situația de a supraviețui cu un singur euro pe zi, fără transport și fără cazare.

Pe 27 decembrie, de la ora 20:30, finaliștii dau tot ce au mai bun pentru a demonstra că pot cuceri Drumul Soarelui și titlul de câștigători ai Marii Finale America Express sezonul 6. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro se anunță a fi aprigă și de această dată.

Citește și: CONCURS | Viză de America. Ce trebuie să faci pentru a câștiga șansa de a merge la filmările următorului sezon America Express

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această data. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.