Bebe Cotimanis şi Carmen Ionescu vor putea fi urmăriţi, în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production - Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

În serialul ce aduce în plin plan povestea unei tinere ce a fost abandonată la naştere, cei doi mari actori le vor da viață lui Leo și Constance.

Bebe Cotimanis, Carmen Ionescu şi Rebecca Nicolescu se alătură producției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion

Alături de aceştia, telespectatorii o vor putea urmări şi pe Rebecca Nicolescu cea care o va interpreta pe Alexia Mincu, nepoata lui Constance şi iubita lui Tudor (Vlad Udrescu).

Bebe Cotimanis, unul dintre cei mai apreciați actori români, cu o carieră remarcabilă în teatru, televiziune și film, a devenit o prezență constantă în serialele de succes de la Antena 1, precum Sacrificiul, Adela, dar a făcut parte din distribuția serialului Lia – Soția soțului meu, unde și-a demonstrat, din nou măiestria, actoricească.

În cel mai nou serial original românesc, actorul îi dă viață personajului Leo, asociatul lui Basty (interpretat de Andrei Aradits) și, totodată, omul care îi cunoaște toate secretele. La prima vedere un om bun, Leo este implicat în tot felul de afaceri murdare.

„Încă filmam pentru Lia, când, într-o zi, am primit nu una, ci două propuneri pentru câte un rol nou, pentru câte un serial. Bineînţeles că am acceptat propunerea Ruxandrei, care mi-a spus doar atât: <<E vorba despre un personaj dintr-ăla pe care îl iubeşti tu. Tot un negativ>>, mi-a spus, iar eu am pus o singură întrebare:

„Are şi părţi pozitive?” Răspunsul ei a fost franc: <<Cu siguranţă o să i le adaugi tu!>> Aşadar, când am aflat că am ocazia să fac din nou un personaj ofertant, cu plusuri şi minusuri, mi-am spus că ăsta e viitorul meu proiect.

Pentru că un personaj, ca să nu dispară, trebuie să aibă atâtea părţi pozitive, câte negative. Pentru asta am acceptat rolul lui Leo în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a declarat celebrul actor.

Carmen Ionescu, actriță de renume în teatrul și televiziunea românească, cu o carieră impresionantă, a adus la viață, de-a lungul timpului, personaje diverse și complexe. Printre serialele în care a jucat se numără Numai iubirea, Lacrimi de iubire, State de România, Îngerașii, Adela și Lia – Soția soțului meu, producții ce au consacrat-o drept una dintre cele mai apreciate figuri din peisajul serialelor românești.

„Am primit cel mai minunat cadou de la Moș Crăciun, lângă brad mi s-a dat vestea că voi fi în noul proiect! Am râs, am plâns, îmi venea să strig în gura mare pe străzi, să afle toată lumea.

Bucuria a fost imensă, nu știam ce să mai fac, pluteam, eram stăpână pe tot ce mă înconjura! Filmările în ceea ce mă privește au început mai târziu pentru mine, fiindcă personajul meu intră mai târziu în acțiune, mi s-a părut o veșnicie, nu-mi găseam locul, nimic nu-mi convenea, zilele treceau anost, nu mă bucura nimic, era o plictiseală cruntă, iar când am avut prima zi de filmare am avut emoții ca un boboc care calcă prima dată pragul universității!

Personajul meu sunt eu. Va fi o mare surpriză, mă bucură și mă satisface enorm, este ceva cu totul diferit și deosebit, este aparte, aproape că este venită din alte sfere, o ador”, au fost cuvintele actriței. Constance, personajul pe care îl interpretează, își iubește enorm nepoata, pe Alexia (Rebecca Nicolescu), dar nu îi poartă aceeaşi iubire şi nurorii sale, Victoria, interpretată de Alina Chivulescu.

Alături de aceştia, telespectatorii o vor putea urmări în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi pe Rebecca Nicolescu, cea care o va interpreta pe Alexia Mincu, nepoata lui Constance şi iubita lui Tudor (Vlad Udrescu), o tânără răsfăţată, căreia nu i-a lipsit nimic niciodată şi care nu este obişnuită să împartă cu nimeni ceea ce are.

Colegă de facultate cu Tudor şi cea mai bună prietenă a surorii acestuia, Alexia va face tot ce îi va sta în putinţă pentru a-şi păstra iubitul.

Absolventă a Liceului de Arte Nicolae Tonitza, promoţia 2020, Rebecca a plecat să studieze la Londra, la Academy of Live and Recorded Arts (ALRA).

Au urmat apoi alte cursuri de specialitate, pentru ca în prezent să fie studentă în anul trei la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Hyperion. Despre rolul său în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, Rebecca spune:

„Foarte surprinzător în ce direcţii poate să bată vântul. Acest proiect marchează într-un oarecare fel începutul carierei mele, fiind primul rol de acest calibru. Am fost chemată de Domnica Cârciumaru să dau audiţie pentru un rol, atunci având loc şi prima interacţiune cu colegii de platou de acum.

Am ştiut din prima secundă că mi-ar face mare plăcere să lucrez cu ei. Îmi place foarte mult personajul meu, mă distrez foarte mult interpretând-o pe Alexia.

Când mă gândesc la perioada de început a acestui proiect îmi dau seama cât de mult am evoluat şi m-am schimbat în câteva luni şi nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am şansa să trăiesc. Îmi iubesc rolul şi am norocul să lucrez cu actori care îmi fac munca uşoară, cu o echipă cu care mă simt foarte bine!”

Filmările pentru serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sunt în plină desfăşurare, iar nume consacrate din teatru, film și televiziune vor fi dezvăluite în perioada următoare.