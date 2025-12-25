Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Aflată pe patul de moarte, Alina nu se mai trezește! Constance plănuiește să îl împuște pe Basty

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ana îl sună pe Damian și îi cere să găsească o bancă de celule STEM care să o ajute pe Alina, aflată pe patul de moarte. Ea îi explică lui Tudor cum ajutorul lui Damian ar putea fi salvator. În paralel, Toby îi cântă Alinei un cântec compus special pentru ea, dar tânăra nu se mai trezește când Tudor și Ana îi cheamă la masă. Episodul se încheie dramatic: Basty vorbește la telefon, iar Lili îl protejează de glonțul tras de Constance.

Joi, 25.12.2025, 23:30