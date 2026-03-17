Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro

Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a dat recent cărțile pe față și a vorbit deschis despre cum s-a terminat relația ei cu soțul ei, Rareș Cojoc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 10:39 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 11:28
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mai bine de 15 ani, având împreună 3 copii. Se pare că divergențele din ultima vreme i-au determinat pe cei doi să ajungă la o decizie neașteptată.

Ei au concluzionat că nu e loc de compromisuri și împăcare și, după mai multe discuții, au ales calea divorțului, în ciuda faptului că au împreună 3 copii.

Cum își vor împărți bunurile Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Printre motivele care au dus la separarea celor doi și la destrămarea relației lor se numără și scenele de gelozie ale Andreei. Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, a povestit într-un podcast recent unde a vorbit alături de soția lui, că au existat momente de cumpănă în relația lor. Celebra influenceriță și soțul ei au luat decizia de a pune punct relației lor, după o serie lungă de speculații apărute în presă. Cei doi au reflectat asupra suișurilor și coborâșurilor din căsnicia lor și au decis că cea mai bună soluție pentru ei este să plece pe drumuri separate.

Andreea Popescu a devenit cunoscută în lumea showbiz-ului după ce a fost o vreme dansatoarea Deliei. De dragul soțului ei, ea a renunțat la cariera ei de dansatoare în trupa Deliei și și-au întemeiat împreună o familie frumoasă.

După ce influencerița a anunțat recent că ea și Rareș au luat decizia de a divorța, focusându-se mai mult pe creșterea copiilor lor, Andreea a plecat pentru a se deconecta. Ea a ales să meargă la biserică pentru a-și găsi liniștea și pentru a se reconecta cu divinitatea în această perioadă dificilă pentru ea și pentru cei trei copii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea împreună cu cei mici au plecat la biserică și a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare. După o căsnicie de 10 ani, Andreea și Rareș au ajuns acum să vorbească și despre partaj. Atunci când s-au căsătorit cei doi au semnat contract prenupțial.

Pe parcursul căsniciei lor, cei doi dansatori au cumpărat un penthouse care acum este evaluat la 4 milioane de euro. Locuința de lux are mai mult de 900 mp, suficient de spațioasă pentru cei trei copii și cele trei bone cu care locuiau Andreea și Rareș.

Andreea Popescu a povestit în trecut că acest penthouse a fost gândit chiar de soțul ei și cumpărat de socrul ei pentru că familia lui Rareș deține și afaceri imobiliare.

Penthouse-ul se desfășoară pe două etaje, are șapte camere și are două terase imense, de 200 mp fiecare, potrivit Cancan.

Chiar dacă au divorțat, se pare că nu Andreea este cea care se mută prea curând din penthouse. Rareș este cel care s-a mutat într-o altă locuință, în timp ce fosta lui soție și cei trei copii ai lor au rămas în penthouse. Nu se știe însă dacă aceasta este decizia definitivă și dacă împărțirea bunurilor se va face diferit mai târziu.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x