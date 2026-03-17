Liviu Vârciu a fost dat jos din mașină de un șofer de ridesharing. Prima reacție a artistului după incidentul neașteptat

Liviu Vârciu a avut parte de o situație neașteptată. Artistul a fost dat jos din mașină de un șofer de sidesharing. Acesta a vorbit despre incidentul nefericit în mediul online, acolo unde are o comunitate impresionantă de fani.

Recent, Liviu Vârciu a trecut printr-u eveniment uluitor. Prezentatorul TV a fost implicat într-un conflict cu un șofer de ridesharing. Artistul a fost dat jos din mașină după ce i-a atras atenția conducătorului auto că a fost 12 minute în loc de 3 minute, așa cum era menționat în aplicație.

Nici bine nu a urcat în autoturism că șoferul i-a cerut să coboare înainte ca discuția dintre ei să devină tensionată.

„M-a dat jos din mașină. Motivul că trăim în România, motivul e că mi-a dat trei minute și a venit în 12. I-am zis foarte frumos, de ce îmi dați trei minute că v-am așteptat? M-ai așteptat? Coboară! M-a bufnit râsul!”, a dezvăluit Liviu Vârciu într-un videoclip din mediul online.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Filmulețul cu artistul a stârnit o mulțime de reacții din partea oamenilor de pe rețelele sociale. Aceștia i-au transmis prezentatorului TV că nu șoferul stabilește ora sosirii, ci aplicația de pe care se dă comanda. Adesea, timpul de sosire este diferit din cauza aglomerației și incidentelor din trafic.

Prima reacția a lui Liviu Vârciu după ce a fost dat jos din mașină de un șofer de ridesharing

La scurt timp de la evenimentul nefericit, Liviu Vârciu a povestit în mediul online despre experiența pe care a avut-o cu șoferul de ridesharing, care i-a cerut să se dea jos din mașină.

„Salutare, dragii mei prieteni, am o speță. Tocmai am fost dat jos dintr-un Uber. Noi ne plângem că au venit indieni, pakistanezi, toți oamenii să ne ia locurile de muncă. I-am văzut și pe Uber, i-am văzut și pe taxi, i-am văzut și pe Bolt-uri și pe toate cele. Păi cum? Dacă sunt super amabili și super drăguți.

M-am suit în mașină, mi-a dat două minute și a venit în 12. Și vă dau cuvântul meu de om că i-am vorbit frumos și am zis: <<Domnul meu, de ce ați dat două minute și ați venit în 12? Că sunt răcit, stau afară, v-am așteptat>>”, a spus artistul într-un videoclip de pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Liviu Vârciu nu i-a făcut reclamație șoferului de ridesharing în aplicație. Acesta și-a dorit să nu-i facă probleme persoanei respective, punând comportamentul bărbatului pe seama unei zile mai grele.

„Nu am primit scuze de la Uber. Nici nu i-am făcut reclamație în aplicație, pentru că m-am gândit că omul a avut o zi proastă, probabil o stare mai proastă. Nu vreau să fi fost blocat și să nu mai poată să facă bani pentru familie, poate are copii. M-am gândit totuși să nu-i fac un rău, pentru că nu sunt genul”, a mărturisit prezentatorul TV după evenimentul neplăcut, potrivit click.ro.