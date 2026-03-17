Ce a rămas în urmă după Premiile Oscar 2026. Cum arăta sala după ce toți au plecat la finalul ceremoniei

O imagine virală de după Premiile Oscar 2026, cu munți de gunoaie în sală, stârnește controverse și acuzații de ipocrizie la adresa vedetelor de la Hollywood.

Una dintre cele mai așteptate seri de la Hollywood a luat sfârțit. Vedetele au participat la gala Premiile Oscar, iar ulterior la o petrecere privată. În presa internațională au început să circule imagini cu ce a rămas în urmp după Premiile Oscar 2026. Imaginile surprise după ce toți au plecat la finalul ceremoniei au fost greu de descris.

O fotografie de nedescris de după Premiile Oscar expune ipocrizia climatică a vedetelor.

Premiile Oscar din 2026 s-ar putea să se fi încheiat, dar furia fanilor față de vedetele de la Hollywood continuă. O imagine care înfățișează munți de gunoaie, inclusiv sticle de apă aruncate și ambalaje de gustări, împrăștiate pe podeaua din Dolby Theatre a devenit virală pe rețelele de socializare.

Fotografia a provocat reacții negative și a reaprins discuțiile despre ipocrizia unor celebrități care promovează protejarea mediului.

„Nu sunt unii dintre ei ecologiști? Unde e acum toată energia aceea de protejare a planetei?”, a scris un utilizator în mediul online.

„Salvați planeta, păstrați natura curată, dar uitați-vă la mizeria pe care o lasă”, a intervenit altcineva.

„Nimeni nu mai crede asta. Cum spune o zicală: un om se cunoaște după locul pe care îl lasă în urmă”, a mai spus un utilizator.

Fotografia cu gunoaie a strâns aproape 4 milioane de vizualizări. La descrierea acesteia era scris: „Curățenie pe culoar, toți!”.

Ce spun oficialii de Premiile Academiei despre încheierea evenimentului

O sursă din cadrul Academy of Motion Picture Arts and Sciences a susținut însă că postarea a fost scoasă din context și că este vorba despre „o neînțelegere”.

„Oaspeților li s-a cerut să lase cutiile în urmă, iar acest lucru nu a reprezentat o problemă pentru sustenabilitate. Academia este dedicată protejării mediului”, a declarat sursa pentru presa internațională.

Între timp, mulți oameni s-au arătat deranjați de faptul că celebritățile au lăsat în urmă mizeria pe care alții sunt nevoiți să o curețe.

„Oamenii bogați își lasă mizeria pentru oamenii obișnuiți, ca întotdeauna”, a scris un comentator furios.

„Elitele fac mizeria, iar alții curăță după ele”, a adăugat altul.

Vedete cunoscute pentru activismul climatic și-au făcut simțită prezența la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei. Jane Fonda, Javier Bardem și Leonardo DiCaprio s-au numărat printre participanții care au folosit platforma Oscarurilor pentru a evidenția problemele de mediu.

Totuși, în timp ce unii au acuzat vedetele că nu și-au strâns gunoaiele, alții au pus situația pe seama unei organizări deficitare.

„Deși Premiile Oscar au fost pline de farmec, rezultatele de după arată o mare problemă de planificare. Nu există suficiente stații de deșeuri vizibile. Cu mii de invitați care consumă mâncare și băuturi, prezența unor pubele accesibile pe fiecare culoar ar fi făcut diferența”, a comentat un alt utilizator.

Academia angajează personal, inclusiv de la Dolby Theatre, pentru a se ocupa de curățenie după eveniment. Se pare că organizatorii au făcut și un anunț – care nu a fost difuzat public – prin care le-au cerut invitaților să lase ambalajele în urmă. Potrivit sursei citate, aceasta ar fi o practică standard.